Три фото про Україну увійшли до рейтингу найкращих фотографій 2022 року

18:37 28 грудня Київ, Україна

28 грудня на сайті видання The Guardian оголосили найкращі фотографії 2022 року. Серед них три про Україну - від фотографа The Washington Post Сальвана Джорджеса, захисника "Азовсталі" Дмитра "Ореста" Козацького та харківського фотокореспондента Сергія Бобока.

"У рік війни в Україні, тяжкому становищі мігрантів та кліматичної кризи фотографи згадують, як вони зробили 20 визначних знімків", - пише видання.

Окрім фотографій The Guardian опублікувало й історії створення цих знімків.



На фото з Одеси, яке Сальван Джорджес зробив 5 березня, зображено подружжя, яке прощається на залізничному вокзалі.

"Я йшов по перону, коли побачив світло з одного вікна. Там був чоловік, який емоційно прощався з жінкою, що піднялася на борт. Я відклав камеру. Це може бути їхнє останнє прощання: я не смію його переривати. Але чоловік кивнув, тож я почав фотографувати. Я помітив, що плачу за камерою. Коли потяг рушив, він пішов за ним на платформу. Коли він не встигав за цим, він повернувся до мене зі сльозами на очах. Ми стояли разом мовчки», – розповів Джорджес.

Фото із "Азовсталі" Козацький зробив 16 травня. На знімку зафіксовано воїна у променях сонця за кілька днів до виходу українських військових з території меткомбінату

"Страження мешканців міста стали однією з визначальних історій війни. Під час багатомісячної облоги міста загинули тисячі людей, місто майже повністю знищили. На металургійному комбінаті "Азовсталь" трималися останні осередки опору Маріуполя", - написали The Guardian.

Харківський фотограф Сергій Бобок зробив своє фото 3 квітня. На фото – медсестра Анастасія Грачова та лікар Антон Соколов. У перші дні вторгнення вони лікували людей, що залишилися в Харкові, і стали волонтерами.