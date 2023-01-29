Три людини смертельно отруїлися чадним газом від генератора

У приватному будинку у Княжичах Київської області без ознак життя виявили 45-річного господаря та двох його гостей: 51-річного чоловіка та 48-річну жінку. Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції у Київській області Андрій Небутов.

За попередніми даними, трагедія сталася через установку генератора в гаражному приміщенні, яке примикало до будинку і мало погану вентиляцію. Співробітники Броварського управління поліції Київщини встановлюють усі обставини інциденту.

"Закликаю всіх чітко дотримуватись інструкцій з експлуатації опалювальних приладів та інших систем живлення. Піклуйтеся про життя та здоров'я своє та близьких людей!” - написав Небытов у Telegram.

Раніше повідомлялося, що через неправильне використання альтернативних засобів обігріву та освітлення лише за два місяці чадним газом в Україні отруїлося понад 800 людей.