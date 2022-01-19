«Тривога» стала дитячим словом 2021 року за версією Oxford University

08:31 19 січень Київ, Україна

Дослідники з Oxford University Press, видавництва при Оксфордському університеті, назвали "тривогу" дитячим словом 2021 року.



За їхніми словами, через пандемію коронавірусу, що вплинула на освіту дітей, а також їхнє ментальне здоров'я, темою дослідження у 2021 році обрали добробут та здоров'я. У дослідженні взяли участь понад 8000 дітей із 85 шкіл Великобританії.



Дітей попросили вибрати найкраще слово для опису своїх переживань за часів пандемії та закриття шкіл. Згідно з дослідженням, майже чверть опитаних учнів описала цей досвід словом «тривога». Відразу за ним слідують виклик та ізоляція.



Водночас у топ також увійшли слова «стійкість» та «добробут», які, за словами дослідників, сигналізують про «оптимізм дітей щодо майбутніх викликів».



«Хвилює те, що слово «тривога» посіло перше місце у списку, хоча це й не стало несподіванкою з огляду на всі обмеження, які діти пережили за цей час», – каже правозахисник Джо Дженкінс.



Крім того, дослідники опитали вчителів британських шкіл про те, які слова вони найчастіше використовують для обговорення фізичного та психічного здоров'я дітей. Це «стійкість», «виклик» та «добробут».