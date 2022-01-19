«Тривога» стала дитячим словом 2021 року за версією Oxford University

Дослідники з Oxford University Press, видавництва при Оксфордському університеті, назвали "тривогу" дитячим словом 2021 року.
За їхніми словами, через пандемію коронавірусу, що вплинула на освіту дітей, а також їхнє ментальне здоров'я, темою дослідження у 2021 році обрали добробут та здоров'я. У дослідженні взяли участь понад 8000 дітей із 85 шкіл Великобританії.
Дітей попросили вибрати найкраще слово для опису своїх переживань за часів пандемії та закриття шкіл. Згідно з дослідженням, майже чверть опитаних учнів описала цей досвід словом «тривога». Відразу за ним слідують виклик та ізоляція.
Водночас у топ також увійшли слова «стійкість» та «добробут», які, за словами дослідників, сигналізують про «оптимізм дітей щодо майбутніх викликів».
«Хвилює те, що слово «тривога» посіло перше місце у списку, хоча це й не стало несподіванкою з огляду на всі обмеження, які діти пережили за цей час», – каже правозахисник Джо Дженкінс.
Крім того, дослідники опитали вчителів британських шкіл про те, які слова вони найчастіше використовують для обговорення фізичного та психічного здоров'я дітей. Це «стійкість», «виклик» та «добробут».
За їхніми словами, через пандемію коронавірусу, що вплинула на освіту дітей, а також їхнє ментальне здоров'я, темою дослідження у 2021 році обрали добробут та здоров'я. У дослідженні взяли участь понад 8000 дітей із 85 шкіл Великобританії.
Дітей попросили вибрати найкраще слово для опису своїх переживань за часів пандемії та закриття шкіл. Згідно з дослідженням, майже чверть опитаних учнів описала цей досвід словом «тривога». Відразу за ним слідують виклик та ізоляція.
Водночас у топ також увійшли слова «стійкість» та «добробут», які, за словами дослідників, сигналізують про «оптимізм дітей щодо майбутніх викликів».
«Хвилює те, що слово «тривога» посіло перше місце у списку, хоча це й не стало несподіванкою з огляду на всі обмеження, які діти пережили за цей час», – каже правозахисник Джо Дженкінс.
Крім того, дослідники опитали вчителів британських шкіл про те, які слова вони найчастіше використовують для обговорення фізичного та психічного здоров'я дітей. Це «стійкість», «виклик» та «добробут».
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