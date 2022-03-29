Третина українських біженців у Польщі зможуть знайти роботу до літа – Bloomberg

19:16 29 березня Київ, Україна

Близько третини українських біженців у Польщі зможуть знайти роботу на початку літа, пише Bloomberg із посиланням на опитування 300 польських компаній.

«Напад росії на Україну змінює ситуацію на нашому ринку праці, який почав гальмувати економічне зростання», – цитує агентство засновника рекрутингової агенції Personnel Serive Кшиштофа Інглота.

Станом на кінець березня до Польщі вже приїхали понад 2 мільйони українських біженців. Це дозволить вирішити проблему нестачі кадрів у найбільшій економіці Східної Європи. Рівень безробіття в Польщі становить 2,9%, це другий найнижчий показник у ЄС після Чехії.. Втім, щороку громадяни Польщі вирушають у пошуках роботи до інших країн ЄС та закрити їхні вакансії зможуть українці, пояснюють Bloomberg.



Нині у Польщі близько 200 тисяч робочих місць, які потенційно можуть зайняти громадяни України.



Близько 100 компаній в опитуванні вже працевлаштовують українців, ще 25% планують найняти громадян України.