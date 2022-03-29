Третина українських біженців у Польщі зможуть знайти роботу до літа – Bloomberg

Близько третини українських біженців у Польщі зможуть знайти роботу на початку літа, пише Bloomberg із посиланням на опитування 300 польських компаній.
Станом на кінець березня до Польщі вже приїхали понад 2 мільйони українських біженців. Це дозволить вирішити проблему нестачі кадрів у найбільшій економіці Східної Європи. Рівень безробіття в Польщі становить 2,9%, це другий найнижчий показник у ЄС після Чехії.. Втім, щороку громадяни Польщі вирушають у пошуках роботи до інших країн ЄС та закрити їхні вакансії зможуть українці, пояснюють Bloomberg.
Нині у Польщі близько 200 тисяч робочих місць, які потенційно можуть зайняти громадяни України.
Близько 100 компаній в опитуванні вже працевлаштовують українців, ще 25% планують найняти громадян України.
Нині у Польщі близько 200 тисяч робочих місць, які потенційно можуть зайняти громадяни України.
Близько 100 компаній в опитуванні вже працевлаштовують українців, ще 25% планують найняти громадян України.
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