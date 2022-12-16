Третина українців не святкуватимуть різдвяні свята

17:01 16 грудня Київ, Україна

Незважаючи на повномасштабну війну, 66% українців планують відзначати новорічно-різдвяні свята, 34% не святкуватимуть різдвяні свята.

Серед них абсолютна більшість, 94% респондентів, планують святкувати вдома з близькими родичами.



Інші відзначатимуть на роботі (керівники та заступники почали працювати вдвічі більше, на 78% більше проводять часу на роботі правоохоронні органи, підприємці – на 6% більше). Більше половини, 55%, відпочивають менше, ніж торік, і в принципі не говорять про відпочинок.

Майже половина святкувальників не планують витрачати понад 1000 гривень на святкування.

На новорічні подарунки планують витратити в середньому 2190 гривень (60 доларів). У листопаді ця цифра становила 78 доларів (2862 гривні).

На 4% зросла частка тих, хто взагалі не робить різдвяні подарунки, як порівнювати з 2020 роком. 70% купують подарунки в останній момент, найбільше планують купувати солодощі та дрібні сувеніри. Третє місце – за донати на ЗСУ.