Третина повідомлень про мігрантів в українських ЗМІ негативні - дослідження

15:20 17 грудень Київ, Україна

29% повідомлень про мігрантів в українських медіа національного рівня та 35% повідомлень у регіональних медіа мають негативне забарвлення. Водночас майже 100% українських ЗМІ використовують некоректну лексику щодо мігрантів.



Такими є результати спільного дослідження Інституту масової інформації та Міжнародної організації з міграції, яке презентували 17 грудня.



Організації проводили дві хвилі моніторингу у вересні та жовтні 2021 року, щоб виявити та проаналізувати теми та наративи українських ЗМІ, що стосуються як іноземних мігрантів в Україні, так і українських трудових мігрантів за кордоном.



Так, у медіа національного та регіонального рівня нейтральними та збалансованими були лише 62% повідомлень про мігрантів, позитивними були 9% повідомлень у національних медіа і лише 3% у регіональних.

Серед негативних нормативів, які транслювалися у ЗМІ, були такі, як "іноземці в Україні - або жертви нападів, або представники криміналітету", "нелегальні мігранти - злочинці, яких слід викривати", "студенти іноземці - джерело проблем" та інші.



Крім того, як повідомила під час презентації дослідження виконавча директорка ІМІ Оксана Романюк, практично 100% українських медіа використовують некоректну термінологію щодо мігрантів. А саме – словосполучення "нелегальні мігранти" та "нелегали".

Романюк нагадала, що жодна людина не може бути нелегалом, нелегальними можуть бути лише дії. Тому вживання згаданого словосполучення має дискримінаційний відтінок і створює упередження щодо людини, обезлюднюючи її.



Дослідження також показало, що 3,6% повідомлень про мігрантів у загальнонаціональних медіа містили мову ворожнечі. Зокрема, у трьох виданнях ("Обозреватель", "Політика", УНІАН) зафіксовано жорстку мову ворожнечі стосовно біженців: базована на соцмережах неперевірена інформація про "біженців-педофілів". Цю інформацію також передрукувала низка регіональних ЗМІ.



У регіональних медіа мова ворожнечі містила 6,5% усіх згадок про мігрантів. Мова ворожнечі в медіа супроводжувалась порушенням презумпції невинності.



Оксана Романюк зазначила, що окрім публікації неперевіреної інформації щодо соцмереж, ЗМІ також часто передруковували пресрелізи поліції та інших правоохоронних органів, що теж посилювало загальні негативні наративи щодо мігрантів.

«Лише 8% загальнонаціональних медіа та 3% регіональних готували власні журналістські матеріали про мігрантів. І лише 3% матеріалів у національних медіа та 2% у регіональних містили коментарі юристів, експертів з теми міграції, національних меншин чи міжнародних відносин”, – йдеться у дослідженні.

Присутня на презентації заступниця голови представництва МОМ в Україні Елізабет Уорн наголосила на ключовій ролі медіа у формуванні ставлення до мігрантів та необхідності дотримання ними конструктивного балансу:

“Медіа часто пропонують прості чорно-білі розповіді про складний феномен мігрантів. Розповіді, підпорядковані дискусу у тому, хто є своїм, хто є інопланетянином чи аутсайдером. У той самий час у розповідях треба враховувати ті позитивні речі, які можуть зробити мігранти. Залишаються нерозказаними позитивні історії мігрантів-вчителів, які працюють у школах, лікарів, зокрема, тих, які борються з пандемією. Роль медіа у формуванні громадської думки, а отже, побічно у формуванні міграційної політики безперечна, тому дуже важливо, щоб журналісти мали відповідні знання та навички, щоб розповідати збалансовані історії”, - сказала Уорн.

Для надання матеріалам про біженців більшого конструктиву автори дослідження дають журналістам такі рекомендації: