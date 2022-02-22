Тренування великих калібрів: артилерія ЗСУ провела навчання біля Криму

Артилерійські підрозділи, що несуть службу недалеко від адмінкордону з тимчасово окупованим Кримом, відпрацювали завдання з протидії морському десанту.
Про це повідомило командування Об'єднаних сил Збройних сил України.
За словами командувача Об'єднаними силами генерал-лейтенанта Сергія Наєва, мета тренування бойових розрахунків гаубиць МСТА-Б полягала в підтримці високого рівня навченості особового складу.
За словами командувача Об'єднаними силами генерал-лейтенанта Сергія Наєва, мета тренування бойових розрахунків гаубиць МСТА-Б полягала в підтримці високого рівня навченості особового складу.
У той самий час підрозділ артилерійської розвідки здійснював запуски штатних безпілотних літальних апаратів, пошук і виявлення цілей, а також надавав певні координати вогневим розрахункам.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі