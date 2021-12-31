Тренінговий центр прокурорів: вирішено питання про те, хто затверджує перелік платних послуг

13:35 19 серпень Київ, Україна

Однак заходи щодо реорганізації або ліквідації Національної академії прокуратури як державного вищого навчально-наукового закладу здійснені не були, зазначає в пояснювальній записці Мін'юст.

У той же час, положення про затвердження зазначеним актом КМУ переліку платних послуг, які можуть надаватися Тренінговим центром прокурорів, викликало численні скарги щодо перевищення повноважень Кабміном в цій частині, зокрема, судове провадження за позовом ректора Національної академії прокуратури Олександра Толочко.

Як зазначає в пояснювальній записці Мін'юст, вбачається, що затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися Тренінговим центром, є компетенцією Офісу Генпрокурора як органу управління, а не КМУ.

У зв'язку з цим з постанови виключається відповідний пункт, відповідно, затверджувати перелік платних послуг буде Офіс Генпрокурора.