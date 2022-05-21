Тренером збірної України з футболу призначений Олександр Петраков

Стало відомо, хто замість Андрія Шевченка стане тренером української збірної з футболу. Як повідомив в Facebook в ніч на середу, 18 серпня, глава Української асоціації футболу Андрій Павелко, виконавцем обов'язків головного тренера Національної збірної України з футболу призначений чемпіон світу-2019 зі збірною U-20 Олександр Петраков.
За словами Павелка, Петраков - "всесвітньо відомий фахівець, має високий авторитет серед нашої футбольної громадськості і необхідні знання та досвід для того, щоб на даному етапі очолити головну команду країни".
Нагадаємо, 1 серпня стало відомо, що головний тренер української футбольної збірної Андрій Шевченко залишає посаду у зв'язку із закінченням терміну контракту.
Очолити команду запропонували відомому українському фахівцеві Сергію Реброву, який є наставником футбольного клубу Аль-Айн з ОАЕ. Однак він пропозицію відхилив.
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