Тренером збірної України з футболу призначений Олександр Петраков

06:28 18 серпня Київ, Україна

Стало відомо, хто замість Андрія Шевченка стане тренером української збірної з футболу. Як повідомив в Facebook в ніч на середу, 18 серпня, глава Української асоціації футболу Андрій Павелко, виконавцем обов'язків головного тренера Національної збірної України з футболу призначений чемпіон світу-2019 зі збірною U-20 Олександр Петраков.

"Олександр Петраков готуватиме національну збірну до подальших виступів в кваліфікації до ЧС-2022 в статусі виконавця обов'язків головного тренера. Таке рішення прийняв Виконком Української асоціації футболу", - йдеться в повідомленні.

За словами Павелка, Петраков - "всесвітньо відомий фахівець, має високий авторитет серед нашої футбольної громадськості і необхідні знання та досвід для того, щоб на даному етапі очолити головну команду країни".

Нагадаємо, 1 серпня стало відомо, що головний тренер української футбольної збірної Андрій Шевченко залишає посаду у зв'язку із закінченням терміну контракту.

Очолити команду запропонували відомому українському фахівцеві Сергію Реброву, який є наставником футбольного клубу Аль-Айн з ОАЕ. Однак він пропозицію відхилив.