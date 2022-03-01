ТРЦ "Гулівер" підсвітили ЛГБТ-прапором

18:56 06 жовтень Київ, Україна

На честь КиївПрайд-2020 і для залучення уваги до проблем ЛГБТ -спільноти, київський торговий центр "Гулівер" протягом тижня буде світитися кольорами ЛГБТ-прапора.

"Самі представники ЛГБТ-спільноти в такій акції бачать очевидну користь для свого руху: У кохання немає меж. Якщо нас не хочуть чути, то хоча б побачать", - йдеться в повідомленні.

Ілюмінацію можна бачити кожен вечір з 5 по 11 жовтня, з 18:30 до 22:00. Кожні 5 хвилин протягом 20 секунд на вікнах будівлі транслюватимуть прайд-прапор з гаслом КиївПрайд-2020 "Бути різними добре разом".