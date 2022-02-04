Цькування в Інтернеті: запрацювала гаряча лінія з питань безпеки дітей у мережі

13:14 17 вересень Київ, Україна

Міністерство соціальної політики України повідомляє, що в Україні почала роботу гаряча лінія з питань безпеки дітей в інтернеті. Онлайн-підтримка орієнтована на неповнолітніх, які зіткнулися з проблемами в кіберпросторі та на дорослих, чиї діти мають такі проблеми.



Фахівці консультують, як запобігти насильству та допомагають тим, у кого вже був негативний досвід в Мережі.



"Одним із викликів сучасності є запобігання насильству над дітьми в різних його проявах (зокрема в Інтернеті). Діти, які зазнали сексуального насильства в Інтернеті, травмовані ще сильніше, ніж ті, які зазнали фізичного насильства, адже особливість здійснення сексуального насильства над дітьми в онлайн полягає в тому, що матеріали (фото, відео) залишаються в Інтернеті та транслюються по всьому світу (навіть після того, як дитина врятована)", - відзначають в Міністерстві.



Консультаційна лінія працює цілодобово. Її контакти - 1545 (далі вибрати 3).