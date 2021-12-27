Трасу «Миколаїв-Кропивницький» відкриють до жовтня
15:59 17 серпень Київ, Україна
Ремонтні роботи на трасі Н-14 «Миколаїв-Кропивницький» на фінальному етапі, вже готове 46 з 66 кілометрів полотна.
«Майже рік тому, в липні, я був в Миколаївській області спільно з Президентом України Володимиром Зеленським. Дороги практично не було. А сьогодні провели тут нараду з підрядником - вже готові 46 з 66 запланованих кілометрів на цементобетонних », - сказав Кубрак.
Також він заявив, що Н-14 відкриють для проїзду в 2020 році.
«Підрядники працюють із сучасною технікою, одночасно влаштовуються два шари цементобетона. З бетоном працюють переважно вночі, вдень - встановлюють огорожі і заливають поздовжні шви бетонного покриття. Проїзд відкриємо в жовтні 2020 », - додав глава« Укравтодору ».
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