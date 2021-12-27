Трасу «Миколаїв-Кропивницький» відкриють до жовтня

15:59 17 серпень Київ, Україна

Ремонтні роботи на трасі Н-14 «Миколаїв-Кропивницький» на фінальному етапі, вже готове 46 з 66 кілометрів полотна.

Про це повідомив глава «Укравтодору» Олександр Кубрак

«Майже рік тому, в липні, я був в Миколаївській області спільно з Президентом України Володимиром Зеленським. Дороги практично не було. А сьогодні провели тут нараду з підрядником - вже готові 46 з 66 запланованих кілометрів на цементобетонних », - сказав Кубрак.

Також він заявив, що Н-14 відкриють для проїзду в 2020 році.