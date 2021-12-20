Трамп сподівається на укладення з РФ договору про ядерну зброю

Небезпека ядерної зброї загрожує всьому світу. Головними суперниками в гонці озброєння залишаються США і Росія. Тому багато в майбутньому людства залежить від щирості їхніх благих намірів. Як заявив вчора, під час зустрічі з керівництвом штату Флорида, президент США Дональд Трамп, Штати покладають великі надії на укладення з РФ угоди про ядерну зброю.

"Ми зараз працюємо з Росією над угодою щодо нерозповсюдження, ядерним угодою щодо нерозповсюдження. Якщо у нас буде щось в такому роді, це було б здорово ", - зазначив американський лідер.

При цьому жодних подробиць щодо двосторонніх переговорів Трамп не повідомив.

Нагадаємо, 28 липня у Відні розпочалися триденні переговори між США і Росією щодо контролю над ядерним озброєнням. Термін договору про стратегічні наступальні озброєння (СНО-3), який обмежує число розгорнутих стратегічних ядерних боєголовок і кількість їх носіїв, закінчується в лютому 2021 року.

Як повідомлялося, США запросили Китай взяти участь в переговорах, але офіційний Пекін відмовився.