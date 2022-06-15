"Тракторні війська": українці обрали ескіз нової марки

10:17 15 червня Київ, Україна

Голосування за ескіз нової поштової марки «Доброго вечора, ми з України!» завершилося. Глядацькі симпатії дісталися тракторним військам.

Про це повідомив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський.

"Дякуємо тим майже 834 000 голосам наших громадян, що проголосували, і звичайно тим 340 000+, які обрали наступний філателістичний хіт! Нагадую – за попередню марку проголосували 8000, тобто за декілька місяців шанувальників філателії стало у 1000 разів більше. І це круто", - написав Смілянський.

Друге місце посіла марка "путін, якого зупиняють ЗСУ" із майже 155 тисячами голосів.

Щодо переможної теми – за час війни наші люди постійно постачали ЗСУ трофейні рашистські танки. Чого тільки вартий фермер, який вкрав ворожий танк або люди, які розбирали їх на запчастини, бо "в господарстві знадобиться"! У мережі навіть з'явилася присвячена їм гра "Farmers Stealing Tanks". І взагалі, ця історія стала показовою у світі і, впевнений, разом із іншими історіями, лягла в основу поняття "ukrainian bravery"", - розповів Смілянський.

Тираж становитиме 5 мільйонів марок 2-х номіналів або 830 000 аркушів по 6 марок.