Традиційна білоруська вишивка, як політичне висловлювання

20:59 13 серпень Київ, Україна

Білоруські протести нікого не залишили байдужими, художниця Руфіна Базлова створює події, що відбуваються в Білорусі за допомогою традиційної вишивки.

Червоно-білі кадри дозволяють легко вгадати реальні події, які переживає сусідське держава вже кілька днів.

У майстерних візерунках нескладно дізнатися демонстрантів, зіткнення мирних людей з ОМОН на автозаках і навіть опозиційну кандидатку Світлану Тіхановском.

Також фотографії присвячені правоохоронцям, які стали на бік протестувальників і склали зброю. "Честь героям!" - підписала їх Базлова.

А також Базлова створила сюжет після того, як в Мінську були затримані діджеї, що включили пісню "Перемен!" Віктора Цоя.