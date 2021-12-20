ТОП-5 дивних професій минулого

Для людини в сучасному світі, де технології розвиваються зі швидкістю світла, а робота в інтернеті давно нікого не дивує, деякі професії пройшло здадуться дивними і смішними, хоча хто знає, можливо покоління майбутнього буде також сприймати і наш рід діяльності.

Ми зібрали ТОП-5 "диких" професій минулого:

1. Носій сандалій

Носії сандалій, як не важко здогадатися, носили взуття найвищих осіб: такі працівники були поширені в стародавньому Єгипті і в Японії. Також носій сандалій міг займатися обмиванням ніг свого начальника. Для сучасної людини подібна роль здається кілька принизливою, однак за нормами тих часів нічого поганого в такому положенні не було. Вважається, навпаки, що носії сандалій мали досить високим статусом і повагою серед оточуючих за рахунок близькості до правлячих кіл. Крім того, носій міг в майбутньому зайняти ще більш високе положення: наприклад, японський військовий і політичний діяч XVI століття Тойотомі Хідейосі починав свій шлях саме з цієї ролі.. Хлопчики для биття

Безсумнівно, всім відомо цей крилатий вислів. А родом воно ось звідки. Уявіть, що маленька дитина зробив пустощі і десь напаскудив: наприклад, вкрав якусь річ. Швидше за все, в наш час пустуна б насварили, а раніше традиційним методом виховання вважалася порка. Але що, якщо цей капосний - юний спадкоємець престолу? У таких ситуаціях і використовували хлопчиків для биття: покарання застосовувалося ні до найяснішої особи, а до ні в чому не винному дитині. Хлопчики для биття існували при англійському дворі в XV і XVI століттях.