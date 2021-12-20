ТОП-5 дивних професій минулого

Для людини в сучасному світі, де технології розвиваються зі швидкістю світла, а робота в інтернеті давно нікого не дивує, деякі професії пройшло здадуться дивними і смішними, хоча хто знає, можливо покоління майбутнього буде також сприймати і наш рід діяльності.
Ми зібрали ТОП-5 "диких" професій минулого:
1. Носій сандалій
Носії сандалій, як не важко здогадатися, носили взуття найвищих осіб: такі працівники були поширені в стародавньому Єгипті і в Японії. Також носій сандалій міг займатися обмиванням ніг свого начальника. Для сучасної людини подібна роль здається кілька принизливою, однак за нормами тих часів нічого поганого в такому положенні не було. Вважається, навпаки, що носії сандалій мали досить високим статусом і повагою серед оточуючих за рахунок близькості до правлячих кіл. Крім того, носій міг в майбутньому зайняти ще більш високе положення: наприклад, японський військовий і політичний діяч XVI століття Тойотомі Хідейосі починав свій шлях саме з цієї ролі.
2. Хлопчики для биття
2. Хлопчики для биття
Безсумнівно, всім відомо цей крилатий вислів. А родом воно ось звідки. Уявіть, що маленька дитина зробив пустощі і десь напаскудив: наприклад, вкрав якусь річ. Швидше за все, в наш час пустуна б насварили, а раніше традиційним методом виховання вважалася порка. Але що, якщо цей капосний - юний спадкоємець престолу? У таких ситуаціях і використовували хлопчиків для биття: покарання застосовувалося ні до найяснішої особи, а до ні в чому не винному дитині. Хлопчики для биття існували при англійському дворі в XV і XVI століттях.
3. Людина-будильник
У промислово розвинених частинах Англії була затребувана незвичайна професія, яку інакше як «будильник» на російську мову і не переведеш. Фабрики і шахти були зацікавлені в тому, щоб робочі заступали на лінію рано вранці - о 6:00, а то й раніше, без запізнень. Для того, щоб співробітники прокидалися вчасно, компанії наймали спеціальних людей: ті ходили по вулицях, де жили працівники, і розмахували довгими палицями, стукаючи в вікна спалень.
4. Жінки-веслярі
Природа створила на шляху людини безліч природних перешкод: гори, прірви, непрохідні ліси і, найчастіше, воду. До Першої світової війни шведи використовували водне таксі, щоб швидко дістатися до ділянок суші, оточених водою. Цікавий нюанс полягає в тому, що це була виключно жіноча професія.
5. Хлопчик-факел
Це діти, які тримали свічки або смолоскипи на темних (і небезпечних) вулицях в вікторіанському Лондоні. До того, як в Лондоні з'являлися вуличні ліхтарі, таким дітям платили за те, щоб вони брали на себе функцію провідників і висвітлювали дорогу подорожнім. Часом хлопчаків «перекуповували» кримінальні зграї: в результаті ті відводили довірливих громадян в найглухіші місця, де їх чекали злодії і грабіжники.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі