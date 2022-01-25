Топ-10 спеціальностей серед абітурієнтів

Міністерство освіти та науки України, ґрунтуючись на кількості заяв, які були подані абітурієнтами на отримання бюджетної освіти, склало ТОП-10 спеціальностей.
Так, у топ-10 спеціальностей увійшли:
- "Філологія" - 37 235,
- "Право" - 28 647,
- "Середня освіта" - 27 948,
- "Комп'ютерні науки" - 24 877,
- "Менеджмент" - 23 515,
- "Інженерія програмного забезпечення" - 16 716,
- "Журналістика" - 14 891,
- "Економіка" - 14 810,
- "Медицина" - 13 298,
- "Психологія" - 11 402.
Нагадаємо, за попередніми результатами вступної кампанії 2020 року, в Україні майже 80% (50 тисяч) абітурієнтів отримали рекомендацію до зарахування на бюджет по 1-му та 2-му пріоритетам.
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