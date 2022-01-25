Топ-10 спеціальностей серед абітурієнтів

15:57 09 вересень Київ, Україна

Міністерство освіти та науки України, ґрунтуючись на кількості заяв, які були подані абітурієнтами на отримання бюджетної освіти, склало ТОП-10 спеціальностей.

Так, у топ-10 спеціальностей увійшли:

"Філологія" - 37 235,

"Право" - 28 647,

"Середня освіта" - 27 948,

"Комп'ютерні науки" - 24 877,

"Менеджмент" - 23 515,

"Інженерія програмного забезпечення" - 16 716,

"Журналістика" - 14 891,

"Економіка" - 14 810,

"Медицина" - 13 298,

"Психологія" - 11 402.

Нагадаємо, за попередніми результатами вступної кампанії 2020 року, в Україні майже 80% (50 тисяч) абітурієнтів отримали рекомендацію до зарахування на бюджет по 1-му та 2-му пріоритетам.