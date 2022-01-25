Топ-10 спеціальностей серед абітурієнтів

15:57 09 вересень Київ, Україна

Міністерство освіти та науки України, ґрунтуючись на кількості заяв, які були подані абітурієнтами на отримання бюджетної освіти, склало ТОП-10 спеціальностей.
 
Так, у топ-10 спеціальностей увійшли:
  • "Філологія" - 37 235,
  • "Право" - 28 647,
  • "Середня освіта" - 27 948,
  • "Комп'ютерні науки" - 24 877,
  • "Менеджмент" - 23 515,
  • "Інженерія програмного забезпечення" - 16 716,
  • "Журналістика" - 14 891,
  • "Економіка" - 14 810,
  • "Медицина" - 13 298,
  • "Психологія" - 11 402.
Нагадаємо, за попередніми результатами вступної кампанії 2020 року, в Україні майже 80% (50 тисяч) абітурієнтів отримали рекомендацію до зарахування на бюджет по 1-му та 2-му пріоритетам.