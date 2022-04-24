ТОП-10 найбільш незвичайних мов світу

19:46 25 листопада Київ, Україна

Лінгвісти вважають, що простих мов взагалі не існує, оскільки в кожній з них є свої труднощі, проте, китайську та арабську виділяють серед інших.

Крім складних, зустрічаються ще і дуже незвичайні, а деколи і кумедні мови:

1. Мова туюка

Носії мови туюка в Південній Америці розповідають і пояснюють абсолютно все, що бачать або відчувають в цей момент. Люди використовують цікаві і яскраві мовні звороти. Туюк відрізняється тим, що він налічує близько 140 родів.

2. Чалкатонго-мікстек

Ця мова не має чітких конструкцій. Тобто, різниці між ствердною пропозицією і питанням немає. Також відсутні інтонаційні варіації і порядок слів. Зрозуміти один одного можна тільки через контекст.



У Мексиці на ній розмовляють кілька тисяч. Незважаючи на певну обмеженість у використанні мови, вона добре вивчена. Лінгвісти навіть видали спеціальний довідник.

3. Мови австралійських аборигенів

Мова австралійських аборигенів збереглася через тривалу ізоляцію континенту. Вона відрізняється відсутністю порядку слів і нагадує "американські гірки". Носії ніби імпровізують з контекстом.

4. Тайська мова

У тайській мові активно використовується "королівська лексика" або рашасап, який використовується в розмовах про монарха. Мова - це комбінація старокхмерських слів і тайської лексики. Повідомляється, що розмовляти нею дуже складно.

5. Берик

Берик - мова, яка характерна для східної частини Папуа Нової Гвінеї. На перший погляд, мова проста, але при її використанні обов'язково використовується точні часові рамки, фіксовані дати, розміри об'єктів, місце подій та інше.

6. Бедуїнська мова жестів Аль-Саїд

Лексичний запас досить обмежений. Серед жителів бедуїнського племені Аль-Саїд, що проживає на території пустелі Негев на півдні Ізраїлю, глухонімота - часте явище. Повідомляється, що 4% дітей народжуються з цим відхиленням, але при цьому люди з цією особливістю повноцінно беруть участь в житті племені. Вони використовують мову жестів в спілкуванні з людьми, які чують. Для кожного дієслова є свій знак, який не повторюється.

7. Мова пірахан

Її використовує американський народ пірахан. Говорять нею менше 400 людей. У мові немає слів, що позначають цифри, кольори і навіть часи.

8. Німецька

Ця мова потрапила в цей список через довгі та складні слова. Наприклад, 60 букв в слові - це норма. Також в мові конструкції дієслів та заперечення переміщаються в кінець пропозиції. Також у німців інша система нумерації. Спочатку використовується остання цифра, а потім перша. Щоб сказати 24, носій мови скаже "чотири і двадцять".

9. Бурушаські

Цією мовою розмовляють 90 тисяч осіб. Її зв'язок з іншими мовами неможливо відстежити, вона по істині унікальна. Також мова має високий рівень семантичної конкретизації.

10. Клінгонська мова

Унікальності додає те, що це штучна мова. Її придумав лінгвіст Марк Окрандо для культового серіалу "Стар трек". При створенні автор використовував мови могаук, їдиш, хінді, японську, турецьку та арабську.



