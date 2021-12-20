Топ-10 найдорожчих міст світу

20:32 07 грудень Київ, Україна

За даними британського тижневика The Economist, життя в багатьох містах стало дорожчим. Серед причин – у тому числі пандемія.

Ізраїльський Тель-Авів змінив Париж на вершині рейтингу найдорожчих міст світу.

1. Тель-Авів

У дослідженні британського тижневика The Economist порівнюються витрати на проживання у 173 містах світу. Лідером рейтингу став ізраїльський мегаполіс Тель-Авів. Проблеми з поставками та жорсткі заходи щодо протидії поширенню коронавірусу, які охоплювали обмеження виробництва та торгівлі, спричинили різке зростання вартості життя багатьох людей.

2. Париж

Торік французька столиця лідирувала у рейтингу найдорожчих міст світу. У цьому року Париж займає "лише" другий рядок. Протягом багатьох років місто належить до найдорожчих для життя у світі. Однак це не завадить численним відвідувачам. Театр-вар'єте "Мулен Руж" у районі Монмартр - одна з принад нічного Парижа.

3. Сінгапур

За Парижем слідує Сінгапур. Острівне місто-держава у південно-східній Азії є глобальним фінансовим центром. Мегаполіс відомий як своїм багатством, так і драконівськими законами. Так, наприклад, в Сінгапурі суворо заборонено використовувати чужий вай-фай. Порушникам загрожує штраф до 10 тисяч євро.

4. Цюрих

Незважаючи на те, що вартість життя у Швейцарії дуже висока, Цюрих на цьому тлі все одно відрізняється: через значне збільшення кількості населення вартість оренди житла у місті дуже зросла. Ціни ж досягли астрономічних висот. Середня вартість квадратного метра орендованого житла у місті становить 25 євро на місяць.

5. Гонконг

Високі ціни на житло – це одна з причин, чому Гонконг знаходиться так високо у рейтингу найдорожчих міст планети. Спеціальний адміністративний район Китаю та колишня британська колонія належить до регіонів із високою щільністю населення у світі. На ринку житла пропозиція оренди крихітної кімнатки в одному з численних хмарочосів за 2000 євро на місяць - не рідкість.

6. Нью-Йорк

Нью-Йорк – це найдорожче місто США. Люди, що народилися у цьому місті, зустрічаються у ньому рідко. Дозволити собі квартиру на Манхеттені можуть далеко не всі – це проблема навіть для міжнародних фінансових аналітиків, які високо оплачуються. Ціни на апартаменти у "Великому яблуці", як іноді називають це місто, можуть досягати десятків мільйонів євро.

7. Женева

Ходять чутки, що в жодному іншому місті Землі звичайний клубний сендвіч не коштує так дорого, як у Женеві. Однак що це говорить про загальний рівень цін у країні? Адже недарма швейцарське місто на березі Женевського озера, в якому розташовані штаб-квартири численних міжнародних організацій, знаходиться в десятці найдорожчих. Сендвіч, до речі, коштує загалом близько 30 швейцарських франків.

8. Копенгаген

Життя у данському мегаполісі має свою ціну. Вартість харчових продуктів, алкоголю та споживчих товарів у Данії приблизно на 40 відсотків вища, ніж у середньому по ЄС. Проте столиця країни користується популярністю, особливо серед студентів. Розташування робить Копенгаген ідеальним вихідним пунктом для поромного сполучення між скандинавськими країнами та рештою європейського материка.

9. Лос-Анджелес

Місто ангелів. Голлівуд. Місце проживання великих зірок. Навряд чи щось більше асоціюється з розкішним стилем життя, ніж цей мегаполіс у штаті Каліфорнія, США. Будучи епіцентром індустрії розваг, у якій обертаються мільярди доларів, місто приваблює акторів-початківців, режисерів та інших людей креативних професій з усього світу, які прагнуть заробити великі гроші.

10. Осака

Місто-мільйонник поруч із столицею Токіо є економічним центром Японії. Крім того, Осака приваблює і численних туристів. Під час відвідування міста варто особливо враховувати бюджет подорожі, адже витрати на проживання можуть бути дуже високими. А ціни на квадратний метр нерухомості в місті набагато вищі, ніж в іншій і так дорогій для життя острівній державі.