ТОП-10 популярних напрямків з аеропорту Бориспіль

11:15 08 червень Київ, Україна

Пандемія коронавірусу не зупинила потік туристів. У травні 2021 року аеропорт Бориспіль обслужив 707 тисяч пасажирів.

Туреччина, Єгипет, ОАЕ, Грузія і столиця Нідерландів Амстердам увійшли до списку найбільш популярних напрямків, куди подорожували українці з аеропорту Бориспіль в травні цього року, пише Avianews.



В останньому місяці весни в ці країни літали 65% або 460 тис. пасажирів.



Топ-10 міст виглядає так:

Анталья;

Шарм-ель-Шейх;

Хургада;

Стамбул;

Даламан;

Дубай;

Бодрум;

Амстердам;

Тбілісі;

Анкара.

Така популярність саме цих напрямків пов'язана з тим, що 9 з 10 міст відкриті для туристів з України. Виняток становить Амстердам - він закритий для туристів, але є важливим транспортним вузлом, де можуть зробити пересадки мандрівники, яким дозволено в'їзд в країни Євросоюзу.