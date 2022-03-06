ТОП-10 популярних напрямків з аеропорту Бориспіль

Пандемія коронавірусу не зупинила потік туристів. У травні 2021 року аеропорт Бориспіль обслужив 707 тисяч пасажирів.
Туреччина, Єгипет, ОАЕ, Грузія і столиця Нідерландів Амстердам увійшли до списку найбільш популярних напрямків, куди подорожували українці з аеропорту Бориспіль в травні цього року, пише Avianews.
В останньому місяці весни в ці країни літали 65% або 460 тис. пасажирів.
Топ-10 міст виглядає так:
В останньому місяці весни в ці країни літали 65% або 460 тис. пасажирів.
Топ-10 міст виглядає так:
- Анталья;
- Шарм-ель-Шейх;
- Хургада;
- Стамбул;
- Даламан;
- Дубай;
- Бодрум;
- Амстердам;
- Тбілісі;
- Анкара.
Така популярність саме цих напрямків пов'язана з тим, що 9 з 10 міст відкриті для туристів з України. Виняток становить Амстердам - він закритий для туристів, але є важливим транспортним вузлом, де можуть зробити пересадки мандрівники, яким дозволено в'їзд в країни Євросоюзу.
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