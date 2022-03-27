Тонкий рекламний хід: новий тираж книги "Справа Василя Стуса" надрукували з рішенням суду на форзацах

15:44 02 листопада Київ, Україна

Видавництво Vivat зараз займається оскарженням рішення суду про заборону реалізації книги, а доти, поки заборона не набере чинності - видавництво прийняло рішення надрукувати 15 тисяч примірників книги.



Про це повідомила генеральна директорка видавництва Vivat Юлія Орлова.

«На форзацах книги розміщено рішення Дарницького райсуду про заборону книги в першій інстанції, яке може набрати чинності 18.11.20, і передмову упорядника книги Вахтанга Кіпіані», - написала вона в Facebook.

За її словами, тираж книги про Василя Стуса з рішенням суду на форзацах друкується вперше.



19 жовтня Дарницький районний суд заборонив розповсюдження тиражу книги Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса" без дозволу проросійського політика, нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука.



Суть позову зводиться до того, щоб вилучити з продажу - по суті, заборонити поширення книги в будь-якій формі і на будь-якій території.