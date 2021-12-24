Том Круз потрапив в аварію на мотоциклі

Відомий кіноактерТом Круз 15 серпня у час виконання трюку на зйомках фільму «Місія нездійсненна-7» потрапив в аварію на мотоциклі, коли виконував трюк без дублера-каскадера.

Повідомляється, що Круз повинен був перелетіти на мотоциклі з одного даху будівлі на іншу, проте йому не вдалося. Під час розгону транспортний засіб стало гальмувати і не змогло долетіти до даху. Круз був застрахований і не постраждав в результаті інциденту. Однак мотоцикл вартістю два мільйони фунтів стерлінгів згорів.

Фільм "Місія: нездійсненна 7" від режисера Крістофера МакКуоррі повинен вийти в прокат 18 листопада 2021 року.

Відомо, що в серпні 2017 року Круз отримав травму на зйомках шостої частини фільму "Місія: нездійсненна" в Лондоні. Він повинен був перестрибнути з будівельних лісів на дах сусіднього будинку, але не долетів і вдарився об стіну будівлі. Він самостійно зумів забратися на дах за допомогою страхувальних тросів. Пізніше його повели зі знімального майданчика.