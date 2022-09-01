Лише 7% українців не планують повертатися з-за кордону після закінчення війни

11:57 01 вересня Київ, Україна

Лише 7% опитаних українців, які виїхали після початку повномасштабного вторгнення росії, не планують повертатися в Україну, йдеться в новому дослідженні Центру Разумкова.



36% респондентів готові повернутися, коли в області стане безпечно, 35% – після закінчення війни, а ще 13% – через рік і більше після завершення бойових дій.



Переважна більшість опитаних планує оселитися у тій же області України, де мешкали до війни. 7% планує переїхати до іншого регіону країни після повернення.



Серед головних проблем, які турбують опитаних українців під час перебування за кордоном, найчастіше називають тривогу за ситуацію в Україні (87,5%), тривогу за родичів та тих, хто залишився в Україні (80%), а також тугу за Батьківщиною (70%).



Опитування проводилося з 20 липня по 25 серпня серед українців віком від 18 років, які виїхали з України після початку повномасштабного вторгнення росії. Серед опитаних біженців переважають жінки (93%), більшість опитаних до 24 лютого мешкали у містах, 10% – у селах. 83% біженців мають вищу або незакінчену вищу освіту.