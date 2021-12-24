Ткаченко звернеться до Netflix через карикатурний образ українки в серіалі "Емілі в Парижі"

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За сценарієм головна героїня серіалу Емілі познайомилася з Петрою, українкою, яка переїхала до Парижа з Києва, на курсах французької мови у 4-ій серії. Разом вони вирушають на прогулянку, щоб попрактикуватися, і Петра шокує головну героїню своєю малоосвіченістю та поведінкою. За сюжетом Петра сказала: "Люблю все безплатне", а потім винесла речі з магазину, не заплативши за них. Емілі присоромила українку за цей вчинок і сказала повернути одяг у магазин, на що Петра відповіла українською: “Ти що, збожеволіла? Я не можу цього зробити, а мене ж за це депортують”.



Першою на такий стереотипний образ українки звернула увагу глядачка Євгенія Гаврилко, яка мешкає у Парижі. Вона опублікувала повідомлення на своїй сторінці в інстаграмі, до якого додала кілька сцен із серіалу. Дівчина також відзначила офіційну сторінку Netflix, щоб привернути увагу авторів до використання "стереотипів, які руйнують мир та міжкультурні стосунки".



На карикатурне та стереотипне зображення українок відреагували й інші.



Так, журналістка телеканалу СТБ та блогер Емма Антонюк вважає персонаж Петри "клішованим зображенням європейок зі східної Європи, як стриптизерш та маргіналок":



Міністр культури та інформполітики України Олександр Цього тижня на стрімінговій платформі Netflix стартував показ 2-го сезону серіалу "Емілі у Парижі". Зокрема там з'явилася нова героїня - українка Петра.За сценарієм головна героїня серіалу Емілі познайомилася з Петрою, українкою, яка переїхала до Парижа з Києва, на курсах французької мови у 4-ій серії. Разом вони вирушають на прогулянку, щоб попрактикуватися, і Петра шокує головну героїню своєю малоосвіченістю та поведінкою. За сюжетом Петра сказала: "Люблю все безплатне", а потім винесла речі з магазину, не заплативши за них. Емілі присоромила українку за цей вчинок і сказала повернути одяг у магазин, на що Петра відповіла українською: “Ти що, збожеволіла? Я не можу цього зробити, а мене ж за це депортують”.Першою на такий стереотипний образ українки звернула увагу глядачка Євгенія Гаврилко, яка мешкає у Парижі. Вона опублікувала повідомлення на своїй сторінці в інстаграмі, до якого додала кілька сцен із серіалу. Дівчина також відзначила офіційну сторінку Netflix, щоб привернути увагу авторів до використання "стереотипів, які руйнують мир та міжкультурні стосунки".На карикатурне та стереотипне зображення українок відреагували й інші.Так, журналістка телеканалу СТБ та блогер Емма Антонюк вважає персонаж Петри "клішованим зображенням європейок зі східної Європи, як стриптизерш та маргіналок":Міністр культури та інформполітики України Олександр Ткаченко також переглянув фрагмент серіалу та погоджується з критикою. Про це він написав у своєму телеграм-каналі.

“В “Емілі у Парижі” маємо карикатурний образ українки, який є неприйнятним. А з іншого – ще й образливим. Такими бачитимуть українців за кордоном? Які крадуть, хочуть отримувати все безплатно, боятися депортації? Так не має бути. Направлю текст нашої позиції Нетфлікса, – написав міністр.

Не всі глядачі одночасно поділяють обурення образом Петра, один із них – Ярема Дух, прес-секретар партії “Голос”.



У своєму фейсбуці він зазначив, що "вже читав пости українців, які бачать тут образу, бо єдина українка у серіалі вкрала якісь речі".

“Але чи справді це образа? Я вдячний Netflix за правильну транслітерацію Києва та чисту українську. А все інше, на мою думку, це швидше наші рідні болячки. Чи бачив хтось, щоб французи після цього серіалу бігали з постами: "Ми не спимо з усіма поспіль!" (а судячи з цього серіалу, вони тільки це роблять). Чи бачили британців, котрі після нового Джеймса Бонда вибачаються, що не всі вони професійні вбивці? "Емілі в Парижі" – це простенький серіал, наче бульварний роман, який береш у відпустку – пропоную його так і сприймати. І точно не засмучуватись через це”, - написав Ярема Дух.

BBC зазначає, що перший сезон серіалу деякі критики зустріли негативно. Наприклад, Ребекка Ніколсон у своїй статті для Guardian назвала "першу половину сезону екзорцизмом усіх французьких штампів, які тільки могли вигадати сценаристи".