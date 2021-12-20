Ткаченко анонсував мовні онлайн-курси з вивчення української мови

08:29 09 квітень Київ, Україна

В українців з'явилася можливість підтягнути свої знання в українській мові. Мінкульт запустив безкоштовні онлайн-курси.



Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив глава міністерства Олександр Ткаченко.



"Онлайн-курси під час карантину - додаткова можливість для саморозвитку. Тому пропоную вдосконалити свою українську мову.



Допоможе платформа від МКІП, що об'єднує відразу кілька сайтів з вивчення української. На ній доступні ресурси з різними форматами навчання: текстовим, відео або інтерактивним - можна виконати вправи і завдання з правопису. Спробувати можна за посиланням: https://speakukraine.net/#project ", - написав він.



За словами Ткаченка, сайт підійде для будь-якого рівня володіння: як для носіїв, так і для іноземців, які хочуть опанувати українську мову самостійно.



"Додатково для іноземців раджу спробувати сайт https://ukr.lingva.ua. У нього більш широкий спектр уроків - їх більше ніж 100, і всі вони безкоштовні", - зазначив міністр.



"Обидві платформи постійно доповнюються, інтегруючи туди нові ресурси. Також є можливість запропонувати додати власний сервіс на платформу.



Пам'ятайте: не соромно мати прогалини. Соромно не заповнювати їх", - резюмував Ткаченко.