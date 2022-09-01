ТікТок, незважаючи на офіційну заборону, просуває російський контент — дослідження

10:27 12 серпня Київ, Україна





Про це свідчить



Згідно з політикою TikTok, останнє оновлення якої вийшло 30 червня, російський та міжнародний контент недоступні для користувачів у росії. Проте експерти виявили, що ресурси, зокрема, контрольовані російською державою ЗМІ, просувають політичний і неполітичний контент через алгоритмічно рекомендовану сторінку "Для вас" (FYP), навіть якщо цей контент не відображається в профілях користувачів, що його опублікували.



Так званий тіньове просування — новий термін, який винайшли експерти, щоб описати те, чого раніше не спостерігалося. На китайській соціальній платформі ТікТок, незважаючи на офіційний вихід із росії та заборону російським користувачам публікувати контент, такі відео все одно з'являються.Про це свідчить дослідження некомерційної організації "Tracking Exposed".Згідно з політикою TikTok, останнє оновлення якої вийшло 30 червня, російський та міжнародний контент недоступні для користувачів у росії. Проте експерти виявили, що ресурси, зокрема, контрольовані російською державою ЗМІ, просувають політичний і неполітичний контент через алгоритмічно рекомендовану сторінку "Для вас" (FYP), навіть якщо цей контент не відображається в профілях користувачів, що його опублікували.Так званий тіньове просування — новий термін, який винайшли експерти, щоб описати те, чого раніше не спостерігалося.

"Це неприємне явище у світлі існування стандартів прозорості, які незабаром будуть застосовуватись до всіх великих технологічних платформ у Європі в рамках закону про цифрові послуги", - зазначили у Tracking Exposed.

При аналізі стрічки ТікТок дослідники знайшли підтверджені російські облікові записи, які завантажили новий контент на момент публікації звіту компанії, незважаючи на заборону. Ці нові відео були доступні російським та зарубіжним користувачам.