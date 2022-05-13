«Зошит війни»: до 30-річчя Незалежності в кінотеатрах покажуть унікальний фільм

14:59 10 серпня Київ, Україна

До Дня Незалежності України на великих екранах країни покажуть унікальний документальний фільм, створений з особистих відеозаписів українських бійців на Донбасі.
  
Про це повідомив один з продюсерів фільму Володимир Тихий.
«Картина «Зошит війни» (War Note) режисера Романа Любого запрошує глядача в сюрреалістичну подорож на фронт війни з Росією - в незвичайне життя по той бік, де панують закони, відмінні від звичайного світу. Інша поведінка, інші відносини, інший гумор. Герої прокидаються і засинають, радіють і плачуть, знімають відео і завжди відчувають, що запис може закінчитися в будь-який момент», - розповів він.
Режисер картини - Роман Любий, продюсер - Марк Супрун, лінійні продюсери - Андрій Котляр, Володимир Тихий, виробництво - Babylon 13. Світова прем'єра фільму відбулася на фестивалі Docudays UA в 2020 році, де він отримав приз глядацьких симпатій і дві спеціальні нагороди. Партнери релізу - БФ «Вернись живим», Міністерство у справах ветеранів. Промокампанія картини здійснюється за підтримки Держкіно.

Прем'єра за участю творчої групи відбудеться в кінотеатрі «Київська Русь» 24 серпня о 19:30.

Десять гривень з кожного придбаного квитка творці фільму перерахують до благодійного фонду допомоги армії «Вернись живим» на закупівлю мобільних комплексів спостереження.