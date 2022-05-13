«Зошит війни»: до 30-річчя Незалежності в кінотеатрах покажуть унікальний фільм

До Дня Незалежності України на великих екранах країни покажуть унікальний документальний фільм, створений з особистих відеозаписів українських бійців на Донбасі.
Про це повідомив один з продюсерів фільму Володимир Тихий.
Режисер картини - Роман Любий, продюсер - Марк Супрун, лінійні продюсери - Андрій Котляр, Володимир Тихий, виробництво - Babylon 13. Світова прем'єра фільму відбулася на фестивалі Docudays UA в 2020 році, де він отримав приз глядацьких симпатій і дві спеціальні нагороди. Партнери релізу - БФ «Вернись живим», Міністерство у справах ветеранів. Промокампанія картини здійснюється за підтримки Держкіно.
Прем'єра за участю творчої групи відбудеться в кінотеатрі «Київська Русь» 24 серпня о 19:30.
Десять гривень з кожного придбаного квитка творці фільму перерахують до благодійного фонду допомоги армії «Вернись живим» на закупівлю мобільних комплексів спостереження.
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