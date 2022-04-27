Територія вільних людей: в Тернополі стартував музичний фестиваль «Файне Місто»

17:50 28 липня Київ, Україна

Сім фестивальних сцен, більше ніж 100 виконавців чекають гостей на музичному фестивалі «Файне Місто», який стартував сьогодні в Тернопільській області.

Про це повідомляють організатори фестивалю.

«Проводимо такі фестивалі, починаючи з 2013 року. Правда, в минулому році через пандемію не влаштовували музичну імпрезу, зате в цьому році вона триватиме досить потужно протягом п'яти днів. На семи фестивальних сценах погодилися виступити близько ста виконавців з України та зарубіжжя, які будуть дарувати гостям своє мистецтво. Серед запрошених - і фіналіст Євробачення, популярний український гурт «GO_А», - розповів один з організаторів музичного фестивалю Максим Черкашин.

За його словами, під час такого свята музики і пісні буде діяти «магічний портал», через який будуть проходити гості фестивалю на «територію вільних людей», яка, як і кожне місто, матиме свої райони, визначені тематичні художні зони з цікавими інсталяціями.

Працюватиме і музей фестивалю, різні молодіжні розважальні локації, а в рамках проєкту «Тернопіль - молодіжна столиця України» можна буде пройтися по алеї громадських організацій, які оригінально презентуватимуть свої роботи.

Завершальні акорди музичного фестивалю прозвучать на головній фестивальній сцені в неділю, 1 серпня.



«Файне Місто» - український музичний фестиваль просто неба, який традиційно проходить в липні-серпні в Тернополі з 2013 року. Назва фестивалю походить від назви пісні Братів Гадюкіних «Файне місто Тернопіль». Мета його проведення - популяризація серед молоді активного відпочинку і розвитку фестивального руху в Україні.



Музичний фестиваль «Файне Місто» за версією журналу «Крок у Rock» в 2015 році був визнаний кращим фестивалем України.