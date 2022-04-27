Територія вільних людей: в Тернополі стартував музичний фестиваль «Файне Місто»

Сім фестивальних сцен, більше ніж 100 виконавців чекають гостей на музичному фестивалі «Файне Місто», який стартував сьогодні в Тернопільській області.
Про це повідомляють організатори фестивалю.
За його словами, під час такого свята музики і пісні буде діяти «магічний портал», через який будуть проходити гості фестивалю на «територію вільних людей», яка, як і кожне місто, матиме свої райони, визначені тематичні художні зони з цікавими інсталяціями.
Працюватиме і музей фестивалю, різні молодіжні розважальні локації, а в рамках проєкту «Тернопіль - молодіжна столиця України» можна буде пройтися по алеї громадських організацій, які оригінально презентуватимуть свої роботи.
Завершальні акорди музичного фестивалю прозвучать на головній фестивальній сцені в неділю, 1 серпня.
«Файне Місто» - український музичний фестиваль просто неба, який традиційно проходить в липні-серпні в Тернополі з 2013 року. Назва фестивалю походить від назви пісні Братів Гадюкіних «Файне місто Тернопіль». Мета його проведення - популяризація серед молоді активного відпочинку і розвитку фестивального руху в Україні.
Музичний фестиваль «Файне Місто» за версією журналу «Крок у Rock» в 2015 році був визнаний кращим фестивалем України.
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