11:11 25 лютий Київ, Україна

Територіальна оборона звернулася до українців із закликами допомогти українським воїнам у протидії російським окупаційним військам.

З добровольцями, які вступлять на службу до Сил територіальної оборони, проводитимуть навчання, тактичну, вогневу та медичну підготовку.

Адреси, за якими можна звернутися, щоб стати членом територіальної оборони:



м. Рівне, вул. Дубенська, 71а

м. Луцьк, вул. Привокзальна 14

с. Липляни вул. Сенаторна 8.

Камінь-Каширський район, с. Хотешів, вул. Гніван, 7

Луцький район, м. Ківерці, вул. Жукова, 7

м. Ковель, вул. Драгоманова 17

Володимир-Волинський район, м. Нововолинськ, вул. Нововолинська, 20

м. Рівне, вул. Карнаухова 60

м. Рівне, вул. 16 Липня, 38

Дубенський район, смт Млинів, вул. Степана Бандери, 23

м. Костопіль, вул. Сарненська, 15

м. Сарни, вул. Залізнична, 62

смт Володимирець, вул. 1 Травня, 60

м. Львів, вул. Творча 11

м. Червоноград, вул. Івасюка 4

с. Тростянець, вул. Лісок, 32, Золочівського району, Львівської обл.

м. Стрий, вул. Дрогобицька 67

Відділення з надання паліативної допомоги Немирівської лікарні вул. Равська, 45

м. Дрогобич, вул. 22 Січня, буд. 26

с. Стрілковичі, вул. Самбірська, 42, Самбірського району

Ужгородський р-н, м. Перечін, вул. Ужгородська, 91

м. Мукачево, вул. Берегівська, 43

смт. Буштино, Тячівського р-ну, вул. Кошута, 11

м. Хуст, вул. Велятенський міст, 55

Рахівський район, с. Ділове, вул. Трибушанська, 9

смт Берегове, вул. Мочалівська, 167

м. Івано-Франківськ, вул. Ребета, 6

с. Яблунів, вул. І.Франка, 9

смт Лисець, вул. Радчанська, 10

смт Делятин, військова частина А1807

Коломийський район, смт. Гвіздець, вул. І. Франка, 34

м. Калуш, вул. Коцюбинського, 6

с. Довгополе, вул. Центральна, 60

м. Тернопіль, вул. Галицька, 1

Чортківський район, с. Білобожниця, вул.Бокова, 5

Тернопільський район, с. Ступки, вул. Тернопільська, 52

с. Кип’ячка, вул. І. Франка, 5

м. Кременець, вул. Санаторійна, 39

м. Хмельницький, вул. Шухевича 69/1

м. Кам’янець-Подільський, вул. Шевченка, 26

м. Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 49

м. Старокостянтинів, вул. Заїкіна, 10

м. Чернівці, вул. Січових Стрільців, 6

м. Вижниця, вул. Українська, 90 Примішення Вижницької РДА

Дністровський район, м. Новодністровськ, мікрорайон Сонячний, 1/1

м. Чернігів, вул. Генерала Бєлова, 4

Житомирський р-н, с. Іванівка вул. Санаторна, 1

с. Левків, вул. Лісова, 53

м. Бердичів, вул. Санаторна, 22

м. Новоград-Волинський, вул.Ушакова,34

с. Ушомир, вул.Макаренка, 21

м. Біла Церква, вул. Павлюченка, 14а

м. Біла Церква, вул. полковника Коновальця військове містечко №3

м. Фастів вул. А. Шептицького, 6

с. Блиставиця, Бучанського р-ну, військове містечко №30

Вишгородський р-н, с. Рудня – Димерська, вул.Центральна, 47

м. Українка, вул. Юності, 26-а

смт Баришівка, вул. Київський шлях, 48

с. Гайшин, вул. Покровська, 10

м. Київ, вул. Братиславська, 50

м. Київ вулиця Волинська, 47

м. Чернігів вул. О. Верені, 2

с. Сібереж, вул. Перемоги, 21

м. Ніжин, вул.Шевченка,97

м. Прилуки, вул. Київська, 369

м. Новгород-Сіверський вул. Базарна, 24

м. Корюківка вул. Б.Хмельницького 4

м. Черкаси, пров. Павла Буда, 15

м. Черкаси, вул. Сурікова, 6

м. Золотоноша, вул. Григоровича – Барського, 8а

м. Звенигородка, вул.Шевченка, 35а

Уманський район, с. Родниківка, вул.Гайдамацька, 7в

м. Суми вул.Гамалія, 31а

м. Суми вул. Троїцька, 57

м. Конотоп вул.Олійника,90

м. Ромни вул. Горького, 46

м. Шостка вул.Свободи, 61

м. Охтирка вул. Велика Зарічна, 32

смт Степанівка вул.Соборна, 17

м. Полтава, вул. Гаражна, 11

м. Полтава пров. Спортивний,15

м. Кременчук, вул. Ціолковського, 76

Миргородський р-н, с. Петрівці, вул. Шкільна, 38а

Лубенський р-н, с. Піски, вул. П’ятикопа, 23а

Полтавський р-н с. Розсошенці вул.Геологічна,10а

м. Одеса, вул. Єврейська, 13

м. Одеса, вул. Успенська, 4а

м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 8

м. Вінниця, вул. 600-річчя, буд. 68а

Військове містечко №85, с. Демидівка

м. Ладижин, вул. Незалежності, 1

с. Михайлівка, вул. Незалежності, 18

с. Маньківці, вул. Грушевського, 27б

с. Перекоринці, вул. Соборна, 14

с. Широка Гребля, вул. Чкалова, 40

м. Кропивницький, вул. Ганни Дмитрян, 1

м. Кропивницький, вул. Олега Паршутіна, 5

м. Олександрія, вул. Ватутіна, 1

смт Голованівськ, вул. Соборна, 45

м. Новоукраїнка вул. Піщанобродська, 50

м. Черноморськ, вул. Мира, 10

м. Одеса, вул. Деревянка, 1

Подільський р-н, с. Борщи, вул. Подільська, 25

м. Роздільна, вул. Привокзальна, 15

м. Білгород-Дністровський, вул. Пушкіна, 21

м. Болград, вул. Сергієнко, 72

смт Раухівка, вул. Є. Кравця, 21

м. Ізмаїл, вул. Репіна, 14а

м. Миколаїв, вул. Погранична, 63

м. Первомайськ, вул. Герцена, 10

м. Вознесенськ, вул. Маяковського, 1

м. Миколаїв, вул. Леваневців, 25

м. Миколаїв, пр-т Богоявленський, 306

м. Баштанка, вул. 1 Травня, 14

Будівля ЗОШ № 42, с. Наддніпрянське Херсонського р-ну

с. Велетенське, вул. Шури Мамкиної, 13, Херсонський р-н

м. Таврійськ, вул. Вокзальна, 3а

м. Скадовськ, вул. Пасічника, 92

Генічеський р-н, с. Придорожне, вул. Мелітопольська, 43

м. Дніпро, вул. Лабораторна, 1а вул. (Ляшко – Попеля 14)

м. Кам’янське, вул. Магнітогорська, буд 6

м. Нікополь, вул. Шевченко, 130

м. Нікополь, вул. Гетьманська

м. Кривий Ріг, майдан Вознесенський, буд.7

м. Павлоград, вул. Лікарняна, 29

м. Синельникове, вул. Садова, 2 г

м. Харків, вул. Селянська, 84

м. Харків, вул. Академіка Підгорного 1/60 (фонди МОН)

Харківська область, м. Ізюм, вул. Шевченка, 27

м. Куп’янськ, вул. Сидоренка, 9

м. Лозова, с. Світловщина, вул. Слобожанська, 1

м. Чугуїв, вул. Гвардійська, 1

м. Красноград, вул. 19 вересня, 98

м. Богодухів вул. Катукова, 3

м. Запоріжжя, вул. Краснова, 8

Запорізький р-н с. Августіновка вул. Молодіжна, 63

м. Бердянськ, вул. Рудневої, 1

Запорізький р-н, с. с. Михайлівка, вул. Шкільна, 3

«Запорізька атомна електрична станція» компанія «Енергоатом» вул. Промислова, буд. 116

м. Мелітополь, вул. І Алєксєєва, 26

м. Пологи, вул. Чеберка, 5

м. Лисичанськ, вул. ген. Потапенка, буд. 248а

с. Смолянинове, вул. Миру, 96

с. Титарівка, вул. Шкільна, б.19

м. Сватове, вул. Трударів, буд.1

м. Маріуполь, вул. Азовсталеаська, 150

м. Часів Яр, вул. Ціалковського,1 (фонди МОН)

смт Донське, вул. Геологічна, 11

м. Славянськ, вул. Науки, 2

м. Мирноград, мікрорайон “Східний”, буд. 14а

смт Новоекономічна, вул. Синянська, 33