Тернопільський бізнесмен знайшов спосіб обійти карантинні заборони

У Тернополі з'явилася нестандартна релігійна організація "Братство Лисих", яку зареєстрував підприємливий Тарас Ковальчук, щоб обійти карантинні заборони.
Таким чином ресторан бізнесмена "перетворився" в храм, а хостел в монастир.
Про це Ковальчук повідомив на своїй сторінці в Facebook.
За словами Ковальчука, столична влада не дуже чує бізнес і людей взагалі, тому він прийняв рішення шукати юридичний механізм продовження роботи його закладів під час посилення карантинних заходів.
Бізнесмен привів цитату ст. 35 Конституції України, в якій йдеться про те, що кожен має право на свободу світогляду і віросповідання. Це право включає свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, безперешкодно відправляти одноособово чи колективно релігійні культи і ритуальні обряди, вести релігійну діяльність.
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