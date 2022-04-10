Тернопільський бізнесмен знайшов спосіб обійти карантинні заборони

19:42 13 листопада Київ, Україна

У Тернополі з'явилася нестандартна релігійна організація "Братство Лисих", яку зареєстрував підприємливий Тарас Ковальчук, щоб обійти карантинні заборони.

Таким чином ресторан бізнесмена "перетворився" в храм, а хостел в монастир.

Про це Ковальчук повідомив на своїй сторінці в Facebook.



За словами Ковальчука, столична влада не дуже чує бізнес і людей взагалі, тому він прийняв рішення шукати юридичний механізм продовження роботи його закладів під час посилення карантинних заходів.

"Почали дивитися на досвід інших країн. Зацікавила Польща і фітнес-центр, який став церквою. Почали вивчати, виявилося, церкви не треба, треба просто релігійну організацію. Тому 12. 11. 2020 десять однодумців на загальних зборах проголосували за створення релігійної організації "Братство Лисих" та затвердження статуту. Тому на ці вихідні хостел буде працювати в форматі монастиря, "Леліві" - трапезна, "Лисий" - храм", - написав Ковальчук.

Бізнесмен привів цитату ст. 35 Конституції України, в якій йдеться про те, що кожен має право на свободу світогляду і віросповідання. Це право включає свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, безперешкодно відправляти одноособово чи колективно релігійні культи і ритуальні обряди, вести релігійну діяльність.