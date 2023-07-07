Теракт в Оленівці: Україні не вдалося верифікувати та повернути тіла військовополонених

Україні не вдалося верифікувати та повернути тіла військовополонених, які загинули внаслідок вибуху в Оленівській колонії на окупованій території Донецької області. Повернути змогли кількох поранених, які перебували у підірваному бараку.
Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець.
Омбудсмен підкреслив, що робота щодо Оленівки триває і додав, що 29 липня представить окремий інформаційний матеріал - "прозору позицію України" щодо подій у Оленівці.
Лубинець зазначив, що після трагедії в Оленівці вперше спілкувався з російською уповноваженою з прав людини тетяною москальковою, і запропонував спільну поїздку до Оленівки, якщо "російська сторона заявила, що виступає за прозоре розслідування".
За словами уповноваженого, він пропонував москальковій, щоб разом із ними на місце вибуху до Оленівської колонії прибули експерти з різних країн, частину з яких мала запросити росія, а частину — Україна.
Лубинець зазначив, що російська сторона погодиться на такий крок.
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