Теракт в Оленівці: Україні не вдалося верифікувати та повернути тіла військовополонених

15:05 07 липня Київ, Україна

Україні не вдалося верифікувати та повернути тіла військовополонених, які загинули внаслідок вибуху в Оленівській колонії на окупованій території Донецької області. Повернути змогли кількох поранених, які перебували у підірваному бараку.

Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець.
"Тіла повернути нам не вдалося. На сьогодні встановити, верифікувати всі тіла ми не змогли. Цю роботу ми продовжуємо. Щодо поранених. Спочатку у нас взагалі не було інформації, хто поранений, скільки вижило, де вони зараз перебувають. Станом на сьогодні нам вдалося повернути кількох поранених, які перебували у цьому бараку", - сказав він.
Омбудсмен підкреслив, що робота щодо Оленівки триває і додав, що 29 липня представить окремий інформаційний матеріал - "прозору позицію України" щодо подій у Оленівці.

Лубинець зазначив, що після трагедії в Оленівці вперше спілкувався з російською уповноваженою з прав людини тетяною москальковою, і запропонував спільну поїздку до Оленівки, якщо "російська сторона заявила, що виступає за прозоре розслідування".

За словами уповноваженого, він пропонував москальковій, щоб разом із ними на місце вибуху до Оленівської колонії прибули експерти з різних країн, частину з яких мала запросити росія, а частину — Україна.
"Вони беруть однаковий матеріал для експертизи: земля, якісь металеві речі, якісь частини цього приміщення, і потім ми прозоро показуємо, які експертизи хто напрацював", - сказав він.
Лубинець зазначив, що російська сторона погодиться на такий крок.
"У нас потім з'явилася інформація, що вони терміново прибирають цей барак, щось там упорядковують, проводять ремонтні роботи. Я публічно сказав, що вони роблять все, щоб приховати сліди злочину. Нікого так і не допустили", - сказав він.