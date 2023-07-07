Теракт в Оленівці: Україні не вдалося верифікувати та повернути тіла військовополонених

"Тіла повернути нам не вдалося. На сьогодні встановити, верифікувати всі тіла ми не змогли. Цю роботу ми продовжуємо. Щодо поранених. Спочатку у нас взагалі не було інформації, хто поранений, скільки вижило, де вони зараз перебувають. Станом на сьогодні нам вдалося повернути кількох поранених, які перебували у цьому бараку", - сказав він.