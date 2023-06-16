Теракт на Каховській ГЕС вплине на глобальну продбезпеку і спричинить зростання цін на продовольство — ООН

Руйнування греблі Каховської ГЕС внаслідок терористичного акту росії вплине на глобальну продовольчу безпеку, спричинить зростання цін на продовольство та проблеми з водопостачанням для сотень тисяч осіб.
Про це заявив заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань та координатор надзвичайної допомоги Мартін Гріффітс, повідомляє Reuters.
Про це заявив заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань та координатор надзвичайної допомоги Мартін Гріффітс, повідомляє Reuters.
Чиновник також зазначив, що завдані у такому масштабі збитки цивільній інфраструктурі повністю суперечать міжнародному гуманітарному праву.
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