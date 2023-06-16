Теракт на Каховській ГЕС вплине на глобальну продбезпеку і спричинить зростання цін на продовольство — ООН

12:19 13 червня Київ, Україна

Руйнування греблі Каховської ГЕС внаслідок терористичного акту росії вплине на глобальну продовольчу безпеку, спричинить зростання цін на продовольство та проблеми з водопостачанням для сотень тисяч осіб.

Про це заявив заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань та координатор надзвичайної допомоги Мартін Гріффітс, повідомляє Reuters.
"Це житниця – вся ця територія, яка спускається до Чорного моря та Криму, – житниця не тільки для України, а й для світу. У нас вже є труднощі з продовольчою безпекою, але ціни на продовольство, я впевнений, обов'язково зростуть. Майже неминуче, що ми побачимо величезні проблеми зі збиранням та посівом наступного врожаю. І тому, що ми побачимо, це є величезним впливом на глобальну продовольчу безпеку", - сказав Мартін Гріффітс.
Чиновник також зазначив, що завдані у такому масштабі збитки цивільній інфраструктурі повністю суперечать міжнародному гуманітарному праву.
"Це очевидно. Той, хто це зробив, порушив Женевські конвенції", – заявив Мартін Гріффітс.