Теракт на Каховській ГЕС вплине на глобальну продбезпеку і спричинить зростання цін на продовольство — ООН

"Це житниця – вся ця територія, яка спускається до Чорного моря та Криму, – житниця не тільки для України, а й для світу. У нас вже є труднощі з продовольчою безпекою, але ціни на продовольство, я впевнений, обов'язково зростуть. Майже неминуче, що ми побачимо величезні проблеми зі збиранням та посівом наступного врожаю. І тому, що ми побачимо, це є величезним впливом на глобальну продовольчу безпеку", - сказав Мартін Гріффітс.