Тепер в «Дії» можна замінити посвідчення водія за кілька кліків

Тепер у додатку "Дія" можна подати заяву про заміну посвідчення та забрати готове водійське у сервісному центрі МВС.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.
Причини заміни посвідчення водія:
▪️ Водіїв-новачків, у яких закінчився дворічний термін дії першого посвідчення.
▪️ Тих, хто втратив чи пошкодив документ.
▪ Тих, хто змінив прізвище або просто хоче викинути пластик та користуватися цифровим документом.
Щоб скористатися послугою у програмі "Дія", необхідно пройти кілька простих кроків:
- авторизуватися у додатку;
- натиснути "Послуги";
- натиснути "Заміна посвідчення водія";
- вибрати причину заміни;
- вибрати сервісний центр, де буде зручно забрати документ;
- підтвердити контактні дані та підписати заяву.
У відомстві наголошують, що для того, щоб послуга стала доступною, потрібно оновити програму.
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