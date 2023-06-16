Тепер в «Дії» можна замінити посвідчення водія за кілька кліків

13:35 23 травня Київ, Україна

Тепер у додатку "Дія" можна подати заяву про заміну посвідчення та забрати готове водійське у сервісному центрі МВС.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.

Причини заміни посвідчення водія:



▪️ Водіїв-новачків, у яких закінчився дворічний термін дії першого посвідчення.

▪️ Тих, хто втратив чи пошкодив документ.

▪ Тих, хто змінив прізвище або просто хоче викинути пластик та користуватися цифровим документом.

Щоб скористатися послугою у програмі "Дія", необхідно пройти кілька простих кроків:

авторизуватися у додатку;

натиснути "Послуги";

натиснути "Заміна посвідчення водія";

вибрати причину заміни;

вибрати сервісний центр, де буде зручно забрати документ;

підтвердити контактні дані та підписати заяву.

"Після цього протягом 10 хвилин потрібно сплатити послугу, інакше заява анулюється. І все — чекайте на запрошення до обраного сервісного центру, щоб забрати нове пластикове посвідчення. Або просто зачекайте, коли "Дія" надішле push-повідомлення про готовність цифрового документа", - йдеться у повідомленні Мінцифри.

У відомстві наголошують, що для того, щоб послуга стала доступною, потрібно оновити програму.