Тепер в «Дії» можна замінити посвідчення водія за кілька кліків

13:35 23 травня Київ, Україна

Тепер у додатку "Дія" можна подати заяву про заміну посвідчення та забрати готове водійське у сервісному центрі МВС.
 
Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.
 
Причини заміни посвідчення водія:

▪️ Водіїв-новачків, у яких закінчився дворічний термін дії першого посвідчення.
▪️ Тих, хто втратив чи пошкодив документ.
▪ Тих, хто змінив прізвище або просто хоче викинути пластик та користуватися цифровим документом.
 
Щоб скористатися послугою у програмі "Дія", необхідно пройти кілька простих кроків:
  • авторизуватися у додатку;
  • натиснути "Послуги";
  • натиснути "Заміна посвідчення водія";
  • вибрати причину заміни;
  • вибрати сервісний центр, де буде зручно забрати документ;
  • підтвердити контактні дані та підписати заяву.
"Після цього протягом 10 хвилин потрібно сплатити послугу, інакше заява анулюється. І все — чекайте на запрошення до обраного сервісного центру, щоб забрати нове пластикове посвідчення. Або просто зачекайте, коли "Дія" надішле push-повідомлення про готовність цифрового документа", - йдеться у повідомленні Мінцифри.
У відомстві наголошують, що для того, щоб послуга стала доступною, потрібно оновити програму.