У "Дії" представили нову послугу: шерінг студентського квитка

12:16 05 вересня Київ, Україна

У "Дії" з'явилася послуга шерінгу студентського квитка, що дозволить відправити копію студентського у кілька кліків.



Про це повідомляє пресслужба "Дії".



Послуга знадобиться, щоб, наприклад, отримати знижку по студентському, зареєструватись у системі навчального закладу, створити персональний кабінет на освітніх ресурсах.

"Ніяких ксероксів або сканерів. Бережемо кошти, дерева та нерви", - прокоментували у "Дії".

У команді впровадження також додали, що українські бізнеси можуть налаштувати інтеграцію з "Дією", щоб надавати знижки студентам або ж ділитися корисним контентом із цільовою аудиторією. Компанії можуть налаштувати шеринг так, щоб отримувати копії як онлайн, так і офлайн.