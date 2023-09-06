У "Дії" представили нову послугу: шерінг студентського квитка

У "Дії" з'явилася послуга шерінгу студентського квитка, що дозволить відправити копію студентського у кілька кліків.
Про це повідомляє пресслужба "Дії".
Послуга знадобиться, щоб, наприклад, отримати знижку по студентському, зареєструватись у системі навчального закладу, створити персональний кабінет на освітніх ресурсах.
Про це повідомляє пресслужба "Дії".
Послуга знадобиться, щоб, наприклад, отримати знижку по студентському, зареєструватись у системі навчального закладу, створити персональний кабінет на освітніх ресурсах.
У команді впровадження також додали, що українські бізнеси можуть налаштувати інтеграцію з "Дією", щоб надавати знижки студентам або ж ділитися корисним контентом із цільовою аудиторією. Компанії можуть налаштувати шеринг так, щоб отримувати копії як онлайн, так і офлайн.
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