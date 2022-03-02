Тепер у Бабиному Яру стріляють російські ракети: Зеленський звернувся до євреїв

11:25 02 березень Київ, Україна

Після вчорашнього удару російських ракет по Бабиному Яру у Києві, президент Володимир Зеленський звернувся до всіх євреїв світу. Його відеозвернення було оприлюднене сьогодні, у середу, 2 березня.

Він нагадав, що Бабин Яр – особливе місце Києва, місце молитви, місце пам'яті про 100 тисяч людей, яких убили нацисти.

"Ви вдруге вбиваєте жертв Голокосту", - заявив Зеленський.

Він наголосив, що цей обстріл знаходиться за межею людяності.

"Дуже важливо, щоб саме зараз, саме ви – мільйони євреїв у всьому світі не мовчали, бо у мовчанні народжується нацизм. Тому кричіть про вбивства мирних людей, кричіть про вбивства українців", - закликав Зеленський.

Він зазначив, що минулого вечора і вночі російські військові продовжували бити по мирних містах: "Бомби, ракети, артилерія. По мирних людях. Знову і знову. По житлових кварталах. Знову: Маріуполь, Харків, Житомир та інші міста та селища України".

"Що ж далі, якщо Бабин Яр? Які ще "військові" об'єкти загрожують РФ? Які ще "бази НАТО"? - Софіївський собор? Лавра? Андріївська церква?", - поставив риторичне запитання президент.

Зеленський наголосив, що українці перебувають на своїй рідній землі, і за війну проти них на російську владу чекає міжнародний трибунал.

Нагадаємо, напередодні у Києві війська РФ обстріляли Бабин Яр. У ОП заявили про потужну ракетну атаку.