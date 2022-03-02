Тепер у Бабиному Яру стріляють російські ракети: Зеленський звернувся до євреїв

Після вчорашнього удару російських ракет по Бабиному Яру у Києві, президент Володимир Зеленський звернувся до всіх євреїв світу. Його відеозвернення було оприлюднене сьогодні, у середу, 2 березня.
Він нагадав, що Бабин Яр – особливе місце Києва, місце молитви, місце пам'яті про 100 тисяч людей, яких убили нацисти.
Він наголосив, що цей обстріл знаходиться за межею людяності.
Він зазначив, що минулого вечора і вночі російські військові продовжували бити по мирних містах: "Бомби, ракети, артилерія. По мирних людях. Знову і знову. По житлових кварталах. Знову: Маріуполь, Харків, Житомир та інші міста та селища України".
Зеленський наголосив, що українці перебувають на своїй рідній землі, і за війну проти них на російську владу чекає міжнародний трибунал.
Нагадаємо, напередодні у Києві війська РФ обстріляли Бабин Яр. У ОП заявили про потужну ракетну атаку.
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