Наразі українці можуть залишити скаргу на антиукраїнську позицію водія таксі

10:09 12 листопада Київ, Україна

Громадяни України стали частіше використовувати під час спілкування державну українську мову. Це стало для них одним із виразів патріотизму. Водночас це і вияв поваги до Закону.

Найчастіше порушення мовного закону зустрічається у сфері обслуговування. Тому одна з служб таксі, що діють в Україні, відкрила можливість залишити скаргу на антиукраїнську позицію водія. Ця функція стала доступною у клієнтській програмі сервісу.

Тепер у меню оцінки поїздки можна поскаржитися не лише на поведінку водія, манеру керування, стан авто чи заміну машини, а й на антиукраїнську позицію водія.

Обираючи дві найнижчі оцінки серед можливих претензій додатково з'явилася графа "Антиукраїнська позиція".

Ймовірно, така опція була впроваджена після скандалу з водієм київського таксі, який відмовився на вимогу пасажирок перейти на українську мову і відмовив їм у перевезенні.

Раніше в Миколаєві правоохоронці порушили кримінальне провадження проти водія маршрутки, який вилаяв пасажирку за українську мову.