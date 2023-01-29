Тепер тисячі жінок не зможуть виїхати з України

Згідно з новою постановою уряду, виїзд за кордон тепер заборонено для жінок, які є держслужбовцями чи депутатами рад усіх рівнів.. Перетин кордону для них можливий лише на підставі документів про службові відрядження.

Про це йдеться в постанові Кабміну, ухваленій 27 січня.

Раніше виїзд за кордон був заборонений чоловікам призовного віку та жінкам-військовослужбовцям. жінок. З них понад 9 тис. – депутати сільських рад. Їм теж заборонено виїзд за кордон, якщо не йдеться про службове відрядження.

Винятки, за яких виїзд за межі країни дозволено:

батькам-одинакам для відвідування дітей за кордоном;

для лікування за кордоном;

на підставі окремого рішення голови ДПСУ у разі смерті членів сімей за кордоном.

Нагадаємо, уряд 27 січня ухвалив постанову, яка на час дії військового стану забороняє виїзд за кордон чиновників без поважних причин.. Перетнути кордон можна лише у разі службового відрядження.