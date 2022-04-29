Тепер по всій Україні діє карантин "помаранчевої зони"

14:20 02 грудня Київ, Україна

Карантин вихідного дня здійснив позитивний вплив на стримування пандемії коронавірусу, тому Кабмін України спільно з мерами міст прийняли рішення не продовжувати його, а тимчасово ввести обмеження, які діяли раніше в помаранчевій зоні.

Про це заявив Шмигаль під час засідання Кабінету Міністрів в середу, 2 грудня.

"Ми отримали позитивний ефект на кінець карантину вихідного дня, 30 листопада. За попередній тиждень ми отримали на 6 тисяч випадків захворювання менше, ніж це було прогнозовано", - заявив прем'єр.

За словами Шмигаля, Кабінет Міністрів поки напрацьовує найбільш збалансоване рішення щодо можливого посилення карантинних обмежень. Уряд повідомить про рішення за 7 днів до їхнього введення.



Прем'єр повідомив, що влада провела опитування щодо оптимальних карантинних заходів серед міських голів та керівників обласних державних адміністрацій. За словами Шмигаля, майже 90% опитаних міських голів підтримали повну заборону щодо проведення концертів. Встановлення міської новорічної ялинки з низкою обмежень для відвідування підтримують майже 60% представників органів місцевого самоврядування.



Відзначимо, що в "помаранчевій" зоні забороняється діяльність хостелів, туристичних баз, крім готелів; діяльність розважальних закладів, ресторанів в нічний час; планові госпіталізації в лікарнях; спортзали, фітнес-центри (якщо не можна забезпечити дистанцію), прийом нових змін в дитячі табори; обмеження для масових заходів: 1 людина на 20 квадратних метрів і не більше 100 осіб.