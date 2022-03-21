Тепер податки платити простіше. Податкова запускає Тaxsevicebot

Державна податкова служба України в листопаді планує ввести в експлуатацію податкового бота -Тaxsevicebot.
Про це глава Державної податкової служби Олексій Любченко сказав в ході пресконференції у вівторок, 27 жовтня.
Про це глава Державної податкової служби Олексій Любченко сказав в ході пресконференції у вівторок, 27 жовтня.
Він додав, що на другому етапі через бот платники податків зможуть попередньо заповнювати звітність для платників єдиного податку, а також платити податки в два кліка і отримувати оповіщення про виникнення податкового боргу.
За словами Любченка, кількість платників податків в цьому році збільшилася на 600 тисяч - до 3,434 млн.
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