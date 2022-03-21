Тепер податки платити простіше. Податкова запускає Тaxsevicebot

13:40 27 жовтня Київ, Україна

Державна податкова служба України в листопаді планує ввести в експлуатацію податкового бота -Тaxsevicebot.



Про це глава Державної податкової служби Олексій Любченко сказав в ході пресконференції у вівторок, 27 жовтня.

«У листопаді ми запускаємо Тaxsevicebot через месенджери - Telegram, Viber. На першому етапі можна буде таким чином отримати і стан розрахунків з бюджетом, і реєстраційні дані, облікові дані, повідомлення про результати обробки документів, нагадування про необхідність подання звітності та сплати податків», - заявив Любченко.

Він додав, що на другому етапі через бот платники податків зможуть попередньо заповнювати звітність для платників єдиного податку, а також платити податки в два кліка і отримувати оповіщення про виникнення податкового боргу.



За словами Любченка, кількість платників податків в цьому році збільшилася на 600 тисяч - до 3,434 млн.