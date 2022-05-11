Тепер на кадастровій карті України позначені кордони всіх територіальних громад

10:34 12 серпня Київ, Україна

За інформацією, що надійшла від Міністерства розвитку громад і територій, Держгеокадастр оновив доступну в Інтернеті кадастрову карту України. Було додано відображення меж територіальних громад.

Відзначається, що нова функція буде корисна власникам земельних ділянок, землевпорядникам, органам місцевого самоврядування та представникам державної влади.

"Зараз оновлення має інформативний характер, проте вже може допомогти при розробці документації землеустрою", - йдеться в повідомленні.

Новий шар кадастрової карти дозволить полегшити роботу з комплексними планами просторового розвитку територіальних громад.

Як повідомлялося раніше, в Україні з'явилася візуалізована соцкарта територіальних громад.