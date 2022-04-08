Тепер до Добкіна слід звертатися "отче". Ексдепутат став дияконом УПЦ МП

Митрополит Московського патріархату в Україні Онуфрій здійснив обряд та поставив колишнього народного депутата Михайла Добкіна у сан диякона УПЦ МП.
Про це у четвер, 7 квітня, повідомляє пресслужба Харківської єпархії.
"За богослужінням митрополит Онуфрій звершив хіротонію в диякони випускника Харківської духовної семінарії Михайла Добкіна", - сказано у повідомленні.
Отець ПЦУ та викладач Київської православної богословської академії Іван Сидор зазначив, що тепер до Добкіна слід звертатися "отче".
"За богослужінням митрополит Онуфрій звершив хіротонію в диякони випускника Харківської духовної семінарії Михайла Добкіна", - сказано у повідомленні.
Отець ПЦУ та викладач Київської православної богословської академії Іван Сидор зазначив, що тепер до Добкіна слід звертатися "отче".
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