Тепер до Добкіна слід звертатися "отче". Ексдепутат став дияконом УПЦ МП

07:46 08 квітня Київ, Україна

Митрополит Московського патріархату в Україні Онуфрій здійснив обряд та поставив колишнього народного депутата Михайла Добкіна у сан диякона УПЦ МП

Про це у четвер, 7 квітня, повідомляє пресслужба Харківської єпархії.



"За богослужінням митрополит Онуфрій звершив хіротонію в диякони випускника Харківської духовної семінарії Михайла Добкіна", - сказано у повідомленні.



Отець ПЦУ та викладач Київської православної богословської академії Іван Сидор зазначив, що тепер до Добкіна слід звертатися "отче".