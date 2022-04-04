Тепер інтернет доступний і в найвіддаленіших регіонах

12:14 09 листопада Київ, Україна

З початку липня Мінцифра України розпочала активну роботу з надання українцям 4G в діапазоні 900 МГц, завдяки цьому багато маленьких міст і віддалених сіл країни отримали доступ до високошвидкісного мобільного інтернету.

Про це в соцмережі повідомив глава Мінцифри Михайло Федоров.



За його словами, через три роки 95% українців зможуть користуватися швидкісним мобільним інтернетом.



"І з липня 2020 оператори почали поступове підключення областей України до 4G в діапазоні 900 МГц. 4,7 млн українців отримали доступ до 4G з липня по жовтень. 1,5 млн - вперше. Всього в Україні до 4G поки підключено 20506 населених пунктів, в жовтні - 2 497. Вперше 4G з'явився в жовтні в 1146 містах і селах. Плюс Чернігівська, Полтавська, Сумська, Кіровоградська, Миколаївська області. Важливою перемогою команди Мінцифри і операторів стало розгортання мереж 4G в діапазоні 900 МГц. Надати доступ до мобільного зв'язку 4G - найшвидший спосіб забезпечити українців високошвидкісним інтернетом", - розповів міністр.



