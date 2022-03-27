Темпи вакцинації в Україні: зведення за добу

4 липня пресслужба Міністерства охорони здоров'я України опублікувала інформацію про темп вакцинації в країні. Згідно з даними, за минулу добу прищепилися 38 857 українців. З них 21 489 осіб отримали першу дозу вакцини, а 17 368 осіб пройшли вакцинацію повністю.

З початку кампанії з вакцинації щеплено 2 059 728 українців. Найбільше за минулі 24 години щеплено киян і жителів Дніпропетровщини. Протягом доби працювали 220 мобільних бригад, 330 пунктів щеплення, 125 центрів вакцинації.

Найбільше за минулі 24 години імунізовано жителів Києва (2 802) і Дніпропетровщини (1 255), а найменше зроблено щеплень в Чернівецькій області (155).

З початку прищеплювальної кампанії щеплено 2 059 728 осіб.

Кількість щеплень за добу (одна доза):

Київ - 2802

Вінницька область - 310

- 310 Волинська область - 765

Дніпропетровська область - 1255

Донецька область - 605

Житомирська область - 1163

Закарпатська область - 247

Запорізька область - 626

Івано-Франківська область - 438

Київська область - 1763

Кіровоградська область - 775

Луганська область - 179

Львівська область - 1 757

Миколаївська область - 460

Одеська область - 535

Полтавська область - 1155

Рівненська область - 619

Сумська область - 838

Тернопільська область - 396

Харківська область - 1172

Херсонська область - 836

Хмельницька область - 569

Черкаська область - 1144

Чернівецька область - 155

Чернігівська область - 530

Станом на 2 липня в лист очікування вакцинації записалися 772 102 особи.