Темпи вакцинації в Україні: зведення за добу

4 липня пресслужба Міністерства охорони здоров'я України опублікувала інформацію про темп вакцинації в країні. Згідно з даними, за минулу добу прищепилися 38 857 українців. З них 21 489 осіб отримали першу дозу вакцини, а 17 368 осіб пройшли вакцинацію повністю.
З початку кампанії з вакцинації щеплено 2 059 728 українців. Найбільше за минулі 24 години щеплено киян і жителів Дніпропетровщини. Протягом доби працювали 220 мобільних бригад, 330 пунктів щеплення, 125 центрів вакцинації.
Найбільше за минулі 24 години імунізовано жителів Києва (2 802) і Дніпропетровщини (1 255), а найменше зроблено щеплень в Чернівецькій області (155).
З початку прищеплювальної кампанії щеплено 2 059 728 осіб.
Кількість щеплень за добу (одна доза):
- Київ - 2802
- Вінницька область - 310
- Волинська область - 765
- Дніпропетровська область - 1255
- Донецька область - 605
- Житомирська область - 1163
- Закарпатська область - 247
- Запорізька область - 626
- Івано-Франківська область - 438
- Київська область - 1763
- Кіровоградська область - 775
- Луганська область - 179
- Львівська область - 1 757
- Миколаївська область - 460
- Одеська область - 535
- Полтавська область - 1155
- Рівненська область - 619
- Сумська область - 838
- Тернопільська область - 396
- Харківська область - 1172
- Херсонська область - 836
- Хмельницька область - 569
- Черкаська область - 1144
- Чернівецька область - 155
- Чернігівська область - 530
Станом на 2 липня в лист очікування вакцинації записалися 772 102 особи.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі