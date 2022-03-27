Темпи вакцинації в Україні: зведення за добу

10:01 04 липня Київ, Україна

4 липня пресслужба Міністерства охорони здоров'я України опублікувала інформацію про темп вакцинації в країні. Згідно з даними, за минулу добу прищепилися 38 857 українців. З них 21 489 осіб отримали першу дозу вакцини, а 17 368 осіб пройшли вакцинацію повністю.

З початку кампанії з вакцинації щеплено 2 059 728 українців. Найбільше за минулі 24 години щеплено киян і жителів Дніпропетровщини. Протягом доби працювали 220 мобільних бригад, 330 пунктів щеплення, 125 центрів вакцинації.

Найбільше за минулі 24 години імунізовано жителів Києва (2 802) і Дніпропетровщини (1 255), а найменше зроблено щеплень в Чернівецькій області (155).

З початку прищеплювальної кампанії щеплено 2 059 728 осіб.

Кількість щеплень за добу (одна доза):

  • Київ - 2802
  • Вінницька область - 310
  • Волинська область - 765
  • Дніпропетровська область - 1255
  • Донецька область - 605
  • Житомирська область - 1163
  • Закарпатська область - 247
  • Запорізька область - 626
  • Івано-Франківська область - 438
  • Київська область - 1763
  • Кіровоградська область - 775
  • Луганська область - 179
  • Львівська область - 1 757
  • Миколаївська область - 460
  • Одеська область - 535
  • Полтавська область - 1155
  • Рівненська область - 619
  • Сумська область - 838
  • Тернопільська область - 396
  • Харківська область - 1172
  • Херсонська область - 836
  • Хмельницька область - 569
  • Черкаська область - 1144
  • Чернівецька область - 155
  • Чернігівська область - 530

Станом на 2 липня в лист очікування вакцинації записалися 772 102 особи.