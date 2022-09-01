Температура взимку у квартирах киян може бути нижчою за норму - Кличко

11:38 15 серпня Київ, Україна

Взимку температура в квартирах киян може бути нижчою за норму, тому мер столиці Віталій Кличко порадив запасатися теплим домашнім одягом та теплими ковдрами.

Про це йшлося в інтерв'ю Кличка.

"Норма - 21 градус, а можливо 19 або 18", - попередив Кличко.

За його словами, можливі й перебої з електрикою, але міська влада намагатиметься зробити так, щоб цього не траплялося.

"Якщо будуть перебої з електрикою, у нас є генератори. Якщо не буде опалення чи газу не буде, у нас є запаси мазуту. Певний час ми зможемо функціонувати автономно. Але це досить короткий проміжок часу, який потрібний, щоб вирішити проблему", - наголосив мер столиці.



Крім того, Кличко сказав: Кабмін запевнив міську владу, що газ для населення буде і що він не подорожчає.