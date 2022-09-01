Температура взимку у квартирах киян може бути нижчою за норму - Кличко
11:38 15 серпня Київ, Україна
Взимку температура в квартирах киян може бути нижчою за норму, тому мер столиці Віталій Кличко порадив запасатися теплим домашнім одягом та теплими ковдрами.
Про це йшлося в інтерв'ю Кличка.
"Норма - 21 градус, а можливо 19 або 18", - попередив Кличко.
За його словами, можливі й перебої з електрикою, але міська влада намагатиметься зробити так, щоб цього не траплялося.
"Якщо будуть перебої з електрикою, у нас є генератори. Якщо не буде опалення чи газу не буде, у нас є запаси мазуту. Певний час ми зможемо функціонувати автономно. Але це досить короткий проміжок часу, який потрібний, щоб вирішити проблему", - наголосив мер столиці.
Крім того, Кличко сказав: Кабмін запевнив міську владу, що газ для населення буде і що він не подорожчає.
"Це очікування. Але ми не виключаємо, що можуть бути терористичні акти, атаки по газонасосних станціях. Цей сценарій ми теж враховуємо. Ми купили генератори, паливо для цих генераторів. Насамперед вони підуть на лікарні, на садки та школи. Ми зробимо все можливе та неможливе, що залежить від нас, щоб у будинках було тепло", - зазначив Кличко.
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