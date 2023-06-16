Технічні роботи: мобільний додаток "Укрзалізниці" буде недоступний з 21:00 до опівночі

15:53 25 травня Київ, Україна

Мобільний додаток "Укрзалізниці" не працюватиме з 21:00 до опівночі. Про це йдеться у повідомленні, отриманому власниками програми.

“Сьогодні з 21:00 до опівночі робитимемо додаток швидшим та зручнішим. Через технічні роботи не можна буде придбати та повернути квитки та отримати нагадування про подорож”, — йдеться у повідомленні.

В той самий час, придбані квитки будуть доступні навіть в офлайні, як завжди. В "Укрзалізниці" просять перевірити час відправлення, щоби вчасно встигнути на потяг без нагадування.