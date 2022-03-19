Тарифи за паркування тепер в руках місцевих органів самоврядування

Тарифи на платні паркувальні майданчики тепер буде встановлювати місцева влада, в формуванні ціни важливу роль буде грати інвестиційна складова. Про це повідомила пресслужба Кабінету Міністрів України.
В результаті, міська влада зможе встановлювати гнучкі ціни на паркування, що приверне більшу кількість автомобілістів.
Завдяки цьому законодавчому нововведенню місцеві органи самоврядування зможуть змінювати вартість паркування в залежності від їхнього місця розташування і популярності. Тобто на центральних вулицях ціна паркування буде в рази вищою, ніж у віддалених районах міста. Таким чином буде регулюватися завантаженість вулично-дорожньої мережі.
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