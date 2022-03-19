Тарифи за паркування тепер в руках місцевих органів самоврядування

13:00 29 жовтня Київ, Україна

Тарифи на платні паркувальні майданчики тепер буде встановлювати місцева влада, в формуванні ціни важливу роль буде грати інвестиційна складова. Про це повідомила пресслужба Кабінету Міністрів України.

В результаті, міська влада зможе встановлювати гнучкі ціни на паркування, що приверне більшу кількість автомобілістів.

"Чинні підходи щодо формування тарифів на паркування, а саме жорстка прив'язка їх до витрат на облаштування та утримання майданчиків, відсутність інвестиційної складової в тарифі позбавляє місто можливості ефективно розвивати паркувальний простір, а також ввести в паркінгах прогресивний тариф з метою стимулювання людей до короткострокового паркування", - йдеться в пояснювальній записці.

Завдяки цьому законодавчому нововведенню місцеві органи самоврядування зможуть змінювати вартість паркування в залежності від їхнього місця розташування і популярності. Тобто на центральних вулицях ціна паркування буде в рази вищою, ніж у віддалених районах міста. Таким чином буде регулюватися завантаженість вулично-дорожньої мережі.