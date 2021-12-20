Тарифи на електроенергію до 1 травня залишаться старими - 1,68 грн/кВт

12:23 25 березень Київ, Україна

Чинний сьогодні тариф на електроенергію 1,68 грн/кВт продовжений до 1 травня 2021 року.

Про це сказано у відповідній постанові № 238 Кабінету Міністрів України.



Згідно з постановою Кабміну, електроенергія, споживана на технічні цілі (наприклад, роботу котелень, ліфтів, освітлення дворів) в гуртожитках та багатоквартирних будинках, також буде оплачуватися за цим тарифом. За фіксованою ціною також будуть оплачувати дачні, садові, гаражно-будівельні кооперативи на технічні цілі та освітлення.



При наявності двозонних лічильників споживачі оплачують половину ціни за період з 23.00 до 7.00, при наявності тризонних лічильників - 1,5 фіксованої ціни з 8.00 до 11.00 і з 20.00 до 22.00 і 0,4 цієї ціни - з 23.00 до 7.00. У всіх інших часових проміжках оплачується повна вартість.



Відзначимо, що вчора в ході засідання Кабміну прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про те, що ціна на електроенергію для українців залишиться на рівні 1,68 грн за кВт.