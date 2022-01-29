Тарифи оператора Lifecell вводять в оману своїх користувачів

тарифи lifecellЯк ми видно на скріншоті представлені 3 тарифи вартістю від 100 до 225 грн за умовних 4 тижні (реальний термін ви повинні пам'ятати що буде завжди менше), а в тарифах з лімітованим трафіком таким, наприклад, як Смарт Лайф Феномен який є на скріншоті і нібито становить 20ГБ буде значно менше.Вартість кожного тарифу насправді буде значно вищою ніж та яку бачить користувач, який хоче підключитися або перейти на новий тарифний план, побачивши таку пропозицію.Розрахунок маркетологів або тих хто наповнював і складав сайт був на те, що, формулювання «від 150 грн\4 тижня» як правило передбачає що це базовий тариф який дорівнює 150 грн, а додаткові послуги які можна згодом замовити будуть додавати до вартості тарифу певні суми. Але це не так.Мобільний оператор Life вирішив ввести вас в оману, вказавши найнижчу з усіх можливих сум за тариф.Якщо у користувача або майбутнього абонента мобільного оператора Life все ж таки буде бажання дізнатися реальну вартість тарифу ДО того моменту, як спишуть кошти, це можна спробувати, знайшовши в описі тарифу. Наприклад, відкривши потрібний тариф.Користувач все одно не бачить реальних умов і реальної вартості тарифу окрім як «від 150 грн \ 4 тижня», що таке «ВІД» користувачеві теж не доступно, тому що не існує посилання де це розшифровувалося б, але нижче є повні умови тарифу, і ось там звичайно міг би бути опис... але немає і там його. І всі вже звикли читати виноски та дрібний текст, і навіть це не дає відповіді на питання реальної вартості тарифу.Але він все ж таки є реальна вартість тарифу становитиме на 90 – 115 гривень вище зав'яленої, тобто.СМАРТ ЛАЙФ ФЕНОМЕН – 150 грн. замість «від 100»ВІЛЬНИЙ ЛАЙФ – 240 грн, замість «від 150»PLATINUM ЛАЙФ - 350 грн замість "від 225"Але найбільше мобільний оператор Lifecell використовує сірі та чорні схеми як більше змусити своїх клієнтів витратити, коли вони знаходяться в роумінгу, про це пізніше