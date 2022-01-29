Тарифи оператора Lifecell вводять в оману своїх користувачів

Якщо ви ніколи не користувалися послугами мобільного оператора Lifecell, вам варто замислитися перш, ніж почати ними користуватися, справа в тому, що більшість користувачів постійно скаржаться на передчасне списання коштів, не коректну. Роботи внутрішніх тарифікаторів, тобто, наприклад у вас стоїть у тарифі оплачених 20 гігабайт інтернету то мобільний оператор Life при досягненні 12-15ГБ надішле вам смс що залишилося всього на всього 200МБ і вам терміново треба оплатити новий пакет послуг інтернету або повністю продовжити поточний Ваш тариф. Як правило, це відбувається за тиждень до реального закінчення дії терміну тарифу. Тобто. по суті користувач платить повну вартість тарифу не за 4 тижні, як обіцяє оператор, а за 3 тижні. Обсяг, який ви використовували за місяць, можна налаштувати для відображення в налаштуваннях телефону і також можна налаштувати попередження по досягненні потрібного порога і порівняти ці дані на момент отримання смс про закінчення мегабайт у тарифному пакеті.
Далі з тарифною сіткою та інформацією, наданою на порталі самого мобільного оператора.
Далі з тарифною сіткою та інформацією, наданою на порталі самого мобільного оператора.
тарифи lifecell
Як ми видно на скріншоті представлені 3 тарифи вартістю від 100 до 225 грн за умовних 4 тижні (реальний термін ви повинні пам'ятати що буде завжди менше), а в тарифах з лімітованим трафіком таким, наприклад, як Смарт Лайф Феномен який є на скріншоті і нібито становить 20ГБ буде значно менше.
Вартість кожного тарифу насправді буде значно вищою ніж та яку бачить користувач, який хоче підключитися або перейти на новий тарифний план, побачивши таку пропозицію.
Розрахунок маркетологів або тих хто наповнював і складав сайт був на те, що, формулювання «від 150 грн\4 тижня» як правило передбачає що це базовий тариф який дорівнює 150 грн, а додаткові послуги які можна згодом замовити будуть додавати до вартості тарифу певні суми. Але це не так.
Мобільний оператор Life вирішив ввести вас в оману, вказавши найнижчу з усіх можливих сум за тариф.
Якщо у користувача або майбутнього абонента мобільного оператора Life все ж таки буде бажання дізнатися реальну вартість тарифу ДО того моменту, як спишуть кошти, це можна спробувати, знайшовши в описі тарифу. Наприклад, відкривши потрібний тариф.
Користувач все одно не бачить реальних умов і реальної вартості тарифу окрім як «від 150 грн \ 4 тижня», що таке «ВІД» користувачеві теж не доступно, тому що не існує посилання де це розшифровувалося б, але нижче є повні умови тарифу, і ось там звичайно міг би бути опис... але немає і там його. І всі вже звикли читати виноски та дрібний текст, і навіть це не дає відповіді на питання реальної вартості тарифу.
Але він все ж таки є реальна вартість тарифу становитиме на 90 – 115 гривень вище зав'яленої, тобто.
СМАРТ ЛАЙФ ФЕНОМЕН – 150 грн. замість «від 100»
ВІЛЬНИЙ ЛАЙФ – 240 грн, замість «від 150»
PLATINUM ЛАЙФ - 350 грн замість "від 225"
Але найбільше мобільний оператор Lifecell використовує сірі та чорні схеми як більше змусити своїх клієнтів витратити, коли вони знаходяться в роумінгу, про це пізніше
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