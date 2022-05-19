Тарас Кремінь про введення "мовного закону" і права споживача

19:20 15 грудня Київ, Україна

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь розповів про нововведення, які несе з собою "мовний закон".

Так, відповідно до закону, відбудеться остаточний перехід сфери обслуговування на державну мову. Усі постачальники послуг, незалежно від форми власності, зобов'язані обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари і послуги українською мовою.

"Український споживач нарешті отримає право на обслуговування державною мовою за замовчуванням - в супермаркеті або в інтернет-магазині, в кафе або ресторані, в банку або в аптеці, на АЗС або на вокзалі, в спортзалі або бібліотеці", - сказав Кремінь.

Омбудсмен наголосив, що тільки на прохання клієнта його можуть обслуговувати іншою мовою, прийнятною для обох сторін.



Він підкреслив, що вимога щодо обслуговування державною мовою стосується не тільки сфери торгівлі. Йдеться також про освітні послуги (в т.ч. гуртки та секції), медичне обслуговування, надання соціальних послуг.



Кремінь додав, що українською повинна подаватися інформація в цінниках, інструкціях, технічних характеристиках, маркуванні, квитках, меню і т.д. При цьому інформація українською про товари і послуги може дублюватися і іншими мовами.



За його словами, в разі порушення права на отримання інформації та послуг державною мовою, споживачеві доцільно звернутися до працівника установи і попросити обслуговувати його українською, до менеджера або вищої керівної посадової особи з проханням виправити ситуацію, зафіксувати порушення в книзі скарг.



Кремінь також відзначив, що кожен громадянин може скласти скаргу на його ім'я і направити її в письмовому вигляді або електронною поштою. При цьому важливо надати максимально повну інформацію про суб'єкта господарювання, обставини і докази, що підтверджують порушення.