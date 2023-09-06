Танки, гаубиці, рештки ракет: на Хрещатику почали встановлювати знищену російську техніку

09:59 21 серпня Київ, Україна

На Хрещатику в Києві пройде "парад" знищеної російської техніки. На центральній вулиці столиці почали встановлювати згорілі танки, бронемашини, залишки ракет.

Хрещатик перекрито від вул. Богдана Хмельницького до Майдану Незалежності.

На головну вулицю столиці вже привезли близько 20 одиниць знищеної техніки окупантів, серед яких танки, самохідні гаубиці, БМП, МТЛБ, БТР, БМД, залишки збитих ракет.

Вперше "парад" знищеної російської техніки пройшов на Хрещатику у Києві до Дня Незалежності у 2022 році.